Una modelo y una excuñada de Zulma Guzmán estarían entre las víctimas del caso talio: esto se sabe

La investigación por el caso del talio en Colombia ha tomado un rumbo inesperado tras conocerse que la lista de nuevas posibles víctimas de Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa de una cadena de envenenamientos en Bogotá, podría ser más extensa de lo que se creía. Los nuevos hallazgos judiciales apuntan a que otras dos mujeres estuvieron en el radar de estos ataques con la letal sustancia: la modelo Catalina Ramírez y Elvira María Restrepo, quien es excuñada de la investigada. Estos nombres se suman al expediente que ya incluye el fallecimiento de dos menores, atacadas con este metal pesado que actúa de forma silenciosa en el organismo. Los Informantes conoció este caso.



La excuñada y el engaño de las espinacas

De acuerdo con la información de las autoridades, el 9 de enero de 2025 se registró un hecho que hoy cobra relevancia en el proceso. En esa fecha, Elvira María Restrepo recibió un paquete con chocolates. Poco después de consumirlos, la mujer tuvo que ser hospitalizada debido a graves complicaciones de salud. Sin embargo, debido a las características del talio, que no tiene olor, color ni sabor, hizo que el origen del malestar pasara desapercibido para los médicos y para la propia afectada.

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Restrepo estuvo hospitalizada convencida de que se había intoxicado con unas espinacas. Actualmente, la mujer se encuentra estable, pero las autoridades están a la espera de los resultados oficiales de una prueba de talio para confirmar si los chocolates que recibió eran parte del mismo plan criminal. Este caso es analizado como uno de los nuevos hallazgos que refuerzan la hipótesis de una presunta conducta sistemática por parte de la sospechosa.



El pedido interceptado contra la modelo Catalina Ramírez

El segundo caso que ha encendido las alarmas es el de la modelo Catalina Ramírez. Las investigaciones indican que el 3 de abril de 2025 se realizó un pedido de chocolates a su nombre, bajo una modalidad idéntica a la utilizada en los ataques que resultaron fatales para la familia De Bedout. No obstante, la modelo nunca lo recibió, lo que evitó que pudiera ingerir el producto y sufrir las consecuencias del veneno.

Este hallazgo es clave para la fiscal Elsa Cristina Reyes, ya que permitiría establecer una conexión entre los diferentes objetivos que habrían sido seleccionados por Guzmán Castro. Además de estos eventos, Medicina Legal se encuentra analizando un helado que presuntamente también contenía rastros de talio y que habría sido enviado a una persona cercana al caso, lo que mantiene en alerta a los investigadores sobre la posible continuidad de estos actos.



La logística desde el consultorio de un coach

Para entender cómo se realizaban estas entregas, las autoridades han seguido el rastro de un edificio en el norte de Bogotá, donde funciona el consultorio de Jeison López, un coach de vida que atendió a Zulma Guzmán en varias ocasiones. López, quien no está vinculado formalmente a la investigación, relató un episodio ocurrido el 4 de abril de 2025, mientras él se encontraba de viaje en París.



Según los testimonios recolectados, un domiciliario llegó a la recepción preguntando por López para entregar un paquete. El coach describió la situación basándose en lo que le reportó la seguridad del edificio: "Un momento. Sube entonces la celadora viene por aquí ella constata que no estoy yo está cerrado el consultorio, pero aquí hay una mujer y ella pues le avisa que están buscando a Jeison y la mujer dice 'Es para mí'". Las pruebas de reconocimiento facial indican que la mujer que recibió y luego entregó dicho paquete habría sido Zenaida Pava Vargas, señalada como presunta colaboradora en la logística de los envíos.



Sobre su percepción personal de la sospechosa, López recordó rasgos que hoy analizan los investigadores: "Uno empieza a ver como rasgos de una persona un poco gris, como guardando no sé, un dolor, una rabia, una cosa ahí como difícil porque de hecho en las sesiones, pues sí era difícil de pronto sacarla de ese estado".

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La toxicóloga Andrea Bernal, del Instituto Nacional de Medicina Legal, ha explicado la complejidad que rodea este caso debido a las características químicas de la sustancia utilizada. El talio es un metal extremadamente tóxico que se mimetiza con facilidad en alimentos y bebidas, lo que dificulta enormemente el diagnóstico clínico inicial.

Bernal detalló por qué es tan difícil identificar estos ataques a tiempo: "Llegar a pensar en talio es complejo porque muchos de estos casos parecen orientaciones a enfermedades a deterioros neurológicos, a deterioros cardíacos, entonces hace que parezcan enfermedades". Según la experta, esta es la primera vez que en Colombia se procesa un caso de talio con una cantidad tan relevante de muestras, incluyendo alimentos como las frambuesas con chocolate, lo que ha permitido avanzar en la construcción de la prueba pericial contra la sospechosa.



El futuro judicial y la cárcel El Buen Pastor

Zulma Guzmán Castro se encuentra actualmente bajo custodia en el Reino Unido, tras haber sido detenida el 16 de diciembre de 2025 en Londres. En el momento de su captura, la mujer intentó escapar lanzándose al río Támesis, de donde fue rescatada por las autoridades locales. Actualmente, su defensa ha solicitado protección bajo la ley de sanidad mental británica para evaluar su capacidad psíquica antes de proceder con la extradición.

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Mientras tanto, en Bogotá, el sistema carcelario se prepara para su eventual llegada. El director del INPEC, teniente coronel Daniel Gutiérrez, aseguró que cuentan con las condiciones para recibirla: "A pesar de las dificultades estamos en la capacidad de garantizar que cualquier persona priva libertad pague su condena, con dificultades como le digo, pero que pueda estar aquí de una manera no tranquila, pero sí segura".

Por su parte, Lina Castillo, directora de la cárcel El Buen Pastor, explicó que por su perfil y los delitos que se le imputan, que incluyen homicidios y tentativas de homicidio, Guzmán sería ubicada en el pabellón de máxima seguridad o de extraditables. Castillo detalló que en este sector "por condiciones de seguridad no salen al resto del establecimiento a nada, ellas toman el sol aquí, acá ellas no salen porque como tienen alta seguridad". La Fiscalía General de la Nación sigue actualizando el expediente con los casos de la modelo y la excuñada para fortalecer la solicitud ante la justicia inglesa y lograr que el juicio se realice prontamente en territorio colombiano.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.