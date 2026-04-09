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Noticias Caracol  / MUNDO  / Ecuador subirá aranceles a importaciones desde Colombia del 50% al 100% y recrudece guerra comercial

Ecuador subirá aranceles a importaciones desde Colombia del 50% al 100% y recrudece guerra comercial

El nuevo porcentaje se aplicará a partir del 1º. de mayo, según informó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones ecuatoriano. Por lo pronto, Colombia no se ha pronunciado.

Por: EFE
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Frontera Colombia y Ecuador.
Frontera Colombia y Ecuador.
AFP

Ecuador subirá los aranceles a las importaciones colombianas del 50 % al 100 % a partir del próximo 1 de mayo, en una nueva escalada de la guerra comercial entre ambos países iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para presionar a Colombia a reforzar la seguridad en la frontera para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

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El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones anunció este jueves en un comunicado que la "tasa de seguridad" impuesta a Colombia por la Administración de Noboa se elevará "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia".

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