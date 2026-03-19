Luis Gilberto Murillo dice que buscará “paz política” si es elegido presidente

El candidato a la Presidencia Luis Gilberto Murillo habló en Noticias Caracol sobre el proyecto político con el que busca convertirse en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

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Aseguró que esto será posible con su “fórmula vicepresidencial, Luz María Zapata, que es una persona con mucho liderazgo, muy independiente, con mucho carácter y realmente este es el equipo presidencial que tiene la mayor experiencia, que conoce lo territorial, que conoce al país, sabe navegar el Estado, conoce el Estado y, además de eso, tenemos experiencia de trabajo conjunto en lo internacional, que es fundamental para insertar a Colombia en el mundo del siglo XXI”.

Murillo sostuvo que muchas de las personas indecisas sobre su voto en las elecciones de mayo “nos están viendo como una opción real y tenemos gente de derecha, de izquierda, de centro que ha manifestado que quiere estar en este proyecto político a la Presidencia de la República porque somos el equipo que realmente puede transformar a Colombia y que realmente puede decirle al país, la oportunidad es Colombia”.



La importancia de Venezuela para su plan gubernamental

“Vamos a ser la sorpresa en esta campaña”, añadió, revelando que en unos días realizará un viaje a Venezuela.



Reconoció que ha conversado con varios expresidentes y ellos, dijo, le recomendaron “no romper relaciones con Venezuela por el por el impacto que tiene en la frontera, por las implicaciones en seguridad, las implicaciones humanitarias, las implicaciones comerciales”.



“Y ahora me he trazado la meta en estas conversaciones, ya lo estoy haciendo inclusive como candidato, de que Colombia vuelva a ser el país que tenga el mayor intercambio comercial con Venezuela. Antes, las exportaciones colombianas a Venezuela eran superiores a las exportaciones a los Estados Unidos. Vamos a recuperar eso. Colombia tiene mucho para crecer y eso es realmente lo que garantiza bienestar y que le podamos meter plata el bolsillo a la gente”.



“Somos la fórmula que está preparada para liderar al país de manera tranquila”

De acuerdo con el exembajador, “Murillo presidente va a ser un presidente de formas que busca la mediación y que siempre va a tener la voluntad política de disminuir los conflictos. Este país necesita paz política porque estamos dando muy malos ejemplos”.

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Insistió en que “somos la fórmula que está preparada para liderar al país de manera tranquila, para que nos apartemos de las peleas de los extremos. Ustedes la están viendo ya en la campaña y esas peleas que estamos viendo ahora son las que se van a ver obviamente en el gobierno de no darse una opción como la nuestra. Y allí estamos haciendo propuestas pensando en la Colombia del futuro, la que tiene oportunidades, no la del pasado”.

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