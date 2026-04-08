Fenómeno del Niño en Colombia: Ideam y Minambiente hacen alerta sobre aumento de probabilidad

La probabilidad de que haya un fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026 ha ido aumentando gradualmente, según alertaron el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Las dos entidad indicaron que hay señales que muestran calentamiento en el océano Pacífico. "De acuerdo con análisis de centros internacionales de predicción climática, el sistema océano-atmósfera muestra una tendencia hacia la transición a condiciones de El Niño en los próximos meses. Las proyecciones indican una alta probabilidad de consolidación entre junio y agosto de 2026, con posibilidad de que el fenómeno persista hasta finales de año", se lee en un comunicado del Ideam.

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"Aunque en este momento estamos transitando hacia condiciones neutrales del fenómeno ENSO, los indicadores océano-atmósfera muestran un calentamiento sostenido en el Pacífico ecuatorial relacionado con la probabilidad de un fenómeno de El Niño, especialmente entre junio y agosto de este año", explicó la directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto.



La funcionaria dijo que desde la entidad mantienen "el monitoreo permanente de indicadores como la anomalía de temperatura y los vientos alisios. De ser necesario, estaremos emitiendo alertas tempranas para que las autoridades y los diferentes sectores activen medidas de preparación ante la posible disminución de lluvias en el Caribe y las regiones Andina y Pacífica”.

Por su parte, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, dijo que aunque no se ha declarado oficialmente el fenómeno, han decidido informar la evidencia científica que confirma un creciente calentamiento del océano Pacífico en la zona ecuatorial. "Estas señales son una alerta temprana para el país, que nos permite anticiparnos, activar la preparación institucional y trabajar con las regiones para reducir riesgos y proteger a las comunidades”, aseguró la ministra.



¿Qué se sabe sobre el incremento de temperaturas en el océano Pacífico?

El Ideam cita el promedio de los modelos climáticos para estimar el incremento de la probabilidad del desarrollo del fenómeno. "Las anomalías de temperatura en la región Niño-3.4 podrían ubicarse alrededor de +1 °C hacia finales de 2026, lo que indicaría el desarrollo potencial de un fenómeno de El Niño, cuya magnitud aún continúa bajo observación", explicaron desde la entidad.



Además, indicaron que entre los meses de abril y agosto "se prevé una ligera reducción de las lluvias frente a los promedios históricos, principalmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Esta tendencia podría intensificarse en el segundo semestre si se consolidan las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño".

