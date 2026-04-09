Colombiana que lidera equipo de la misión Artemis II explica el aterrizaje de Orión: “Desafiante”

Desde la Tierra, hay todo un equipo de la NASA que hace parte de la misión Artemis II. Liliana Villareal, colombiana de nacimiento, es la directora de Aterrizaje y Recuperación. Para este 10 de abril, el trabajo de Villareal y su equipo tendrá protagonismo una vez inicie el amerizaje de la cápsula en la que están los cuatro astronautas. Villareal es oriunda de Cartagena, pero se mudó a los Estados Unidos con su familia cuando tenía 10 años.



En la página de la NASA se describe a Villareal como una mujer que se enamoró de la exploración espacial desde una corta edad, cuando visitó el Centro Espacial Kennedy en Florida. Ese viaje marcó en ella la decisión de estudiar para dedicarse a seguir sus sueños, rodeada de ciencia. Precisamente esa aspiración empezó a tomar forma cuando empezó a trabajar en las misiones de campaña Artemis que tiene la agencia espacial, cuyo propósito general es que la Luna sea explorada y se sienten las primeras bases para ir a Marte.

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La división de Aterrizaje y Recuperación tiene el propósito de acompañar la culminación de una misión que tomó aproximadamente 10 días, en los que el mundo tuvo sus ojos sobre la nave Orión. Este 10 de abril, la nave vuelve al planeta después de haber marcado récords. En un video de la NASA, Villareal admitió que este momento podría ser “el más desafiante de la misión”. Liliana y su equipo han estado puliendo detalles para que el procedimiento sea un rotundo éxito en el marco de una actividad en la que no hay margen para errores.



Así será el aterrizaje y recuperación de la nave espacial Orión

Cuando los astronautas Victor Glover, Jeremy Hansen, Christina Koch y Reid Wiseman ingresen a bordo de Orión a la atmósfera terrestre, pasarán de una inmensa velocidad a desacelerarse en cuestión de tiempo; “desde casi 25.000 millas por hora hasta unos 300”, definió la experta. Allí, quedarán envueltos como si se tratara de una bola de fuego y la cápsula los protegerá de daños. Para que reduzca la velocidad de caída, Orión tiene un sistema que consta de 11 paracaídas que ayudarán en esta labor, para que pase a escasas 20 millas por hora a solo 60 millas de la costa de California.



La cápsula va a caer específicamente en el Océano Pacífico, detalla Villareal, pero el trabajo de recuperación tomará tiempo en iniciar. Los equipos primero deben esperar a que sea completamente seguro aproximarse a la nave. Una vez se dé señal, helicópteros y buzos de la Marina emprenderán el viaje con un equipo de la NASA que liderará la operación en mar abierto. Sin embargo, las unidades acuáticas de la Marina tendrán que verificar el entorno de la nave para descartar peligros e iniciar oficialmente el trabajo de recuperación.

Primero, los buzos estabilizarán la cápsula. Luego, proceden a instalar una balsa inflable bajo una de las escotillas laterales de Orión que se llama “porche delantero”. Este paso garantiza la salida segura de los tripulantes de la nave hacia la balsa. Una vez fuera, los astronautas son reposicionados en el porche para que suban, uno por uno, hacia uno de los helicópteros presentes y así iniciar el regreso a un buque de guerra que apoyará el amerizaje.



Ya casi es hora de regresar a casa 🌎



El amerizaje de la misión @NASAArtemis II está previsto para el 10 de abril a las 8:07 p.m. EDT. En este video, Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación, te explica cómo será esta operación. pic.twitter.com/ZCpBhULS3i — NASA en español (@NASA_es) April 9, 2026

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En el navío serán evaluados en un área especializada de cuidados médicos. Una vez sean dados de alta, volarán nuevamente en helicóptero desde el navío hacia la costa y, después, al Centro Espacial Johnson, en Houston. Simultáneo a todas estas atenciones, un equipo se quedará en altamar para iniciar el remolque hacia la cubierta inundable del buque.

María Paula Rodríguez Rozo

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