Mauricio Cárdenas habla de sus propuestas en seguridad, salud y economía

El economista y exministro Mauricio Cárdenas, uno de los candidatos que participa en la conculta interpartidista de la centroderecha, habló en Noticias Caracol sobre su visión de país y las propuestas de cara a las elecciones presidenciales de este año. "El tipo de política que yo hago es una política enfocada en unir", afirmó. Cárdenas se presentó como una alternativa de experiencia: "No soy el que más grito... pero soy el que sé manejar mejor el Estado colombiano". "Este Gobierno (el del presidente Gustavo petro) nos ha hecho pensar que tenemos que escoger entre el sector público y el sector privado. Yo creo que ese es un falso dilema. Hay que trabajar en armonía, en un modelo mixto", dijo el exministro.

En cuanto a seguridad, el exministro propone una estrategia que combina la fuerza contundente con el desarrollo social en los territorios. "No voy a tener conversaciones en los cuatro años de mi mandato con ningún grupo armado organizado. La estrategia será cuatro años de recuperar el control del territorio", afiró Cárdenas, quien plantea, además, la creación de gerentes de alto nivel, de "superministros", que vivan en las regiones como el Catatumbo o el Pacífico para coordinar la presencia integral del Estado.

También propone el uso de cámaras de reconocimiento facial como prueba judicial y el uso de drones para vigilar las cárceles y neutralizar la extorsión y sugiere la construcción de megacárcelas bajo el modelo de asociaciones público-privadas, donde el sector privado se encargue de la construcción y mantenimiento.



Sobre materia de salud, Cárdenas propone una intervención inmediata para sanear las finanzas del sector. Habla de un plan de choque pagando 30 billones de pesos que el Gobierno le debe al sistema, mediante un bono a 10 años emitido por el Estado. También explicó que, a su juicio, las EPS deben actuar como gestoras del plan de beneficios, pero que no manejarán directamente el dinero, lo que elimina la intermediación financiera. Y asegura que, si es elegido presidente, despedirá a los "interventores politiqueros" de las entidades de salud para reemplazarlos por expertos profesionales.



Y en economía, quizás la materia en la que más experticia tiene, su propuesta se centra en reducir el derroche estatal para financiar el desarrollo. Se compromete a mantener el incremento salarial, pero bajando impuestos a los empresarios para que puedan pagarlo y planea eliminar cerca de 191,000 órdenes de prestación de servicios (contratistas) que considera "empleo militante", lo que, según dijo, ahorraría unos 8 billones de pesos.

Cárdenas es uno de los candidatos que participará en la llamada Gran Consulta, de la centroderecha, que eligirá un único candidato el próximo 8 de marzo. En ese grupo también están Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria.

