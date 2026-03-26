Mauricio Lizcano afirma que si es presidente “no vamos a polarizar”

El candidato a la Presidencia Mauricio Lizcano habló con Noticias Caracol sobre sus propuestas en salud, seguridad y tecnología. Esta última y la ciencia son fundamentales “para esa nueva Colombia”, dijo, y por eso escogió a Pedro de la Torre como su fórmula vicepresidencial.

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“Él sería un gran ministro de Ciencia porque es un científico, porque es a lo que se ha dedicado, pero además creo que nos puede ayudar mucho también en nuestro propósito de que la tecnología sea la base de la solución a los grandes problemas del país, que es parte de mi programa de gobierno. Y si a esa tecnología se le suma la investigación y la ciencia, él puede apoyar a resolver muchos problemas que tenemos en Colombia como la salud, la seguridad e, incluso, cómo generar muchos más ingresos para los colombianos”, añadió.



“Propuestas concretas”

Insistió en que piensa trabajar contra “los problemas de seguridad que estamos viviendo, especialmente de seguridad ciudadana y seguridad nacional, y trabajar en la tecnología como el elemento disruptivo que nos ayude a generar más ingresos y a buscar más soluciones. Esa es la estrategia”.

“Ya desde el punto de vista más territorial vamos a recorrer Colombia. Obviamente, mi vicepresidente, que es costeño, se va a concentrar más en la agenda Caribe, yo me voy a concentrar más en el interior de Colombia y vamos a recorrer Colombia hablando con la gente en la calle, escuchando a los colombianos, medios de comunicación, redes sociales, pero sobre todo lo más importante, propuestas concretas. No vamos a polarizar, no vamos a tener una agenda de insultos, sino una agenda de soluciones”, afirmó.



¿Seguirá Luis Carlos Reyes en su campaña?

“Él dijo que sí”, respondió Mauricio Lizcano, agregando que “seguramente vamos a estar trabajando en temas anticorrupción. Yo le he pedido al doctor Reyes que nos ayude. Él es una persona que ha trabajado mucho los temas anticorrupción. Incluso con él llegamos a tener algunos acuerdos en términos de política pública productiva, en términos de presupuestos por proyectos, en términos de transparencia en cómo el gobierno no tiene que comprar los congresistas, trabajamos mucho el tema de las pymes, cómo generar riqueza a través de la pequeña y la mediana empresa; cómo tener una propuesta para reducir impuestos y poder tener un mejor recaudo y eliminar todos estos elementos de corrupción que existen, incluso trámites”.



“Espero que el doctor Reyes sí continúe en nuestra campaña ayudando desde los escenarios en los que él es experto. Él es un doctor en economía experto, es además un buen comunicador en redes sociales y explica las cosas complejas simplemente. Entonces, aspiro y espero, como habíamos quedado, que nos siga ayudando desde otros escenarios en la campaña, esperando un poco que pase su tema familiar en estos días”.



Por último, Lizcano dijo estar “convencido de que Colombia necesita un presidente que conozca al Estado, lo digo sin hablar mal de nadie; ni Paloma, ni de la Espriella, ni Cepeda nunca han gobernado nada, nunca han manejado un presupuesto en la vida, lo único que han hecho es ser senadores y ser senadores es muy fácil. Yo también lo fui, es simplemente hablar y criticar, pero ejecutar, hacer que las cosas pasen, conocer el Estado, saber de presupuestos, tomar decisiones permanentes, no, ninguno de esos tres candidatos punteros tiene experiencia. Mauricio Lizcano sí la tiene como ministro, como director del DAPRE, por la formación que ha tenido universidades en Estados Unidos”.

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