¿Presidente Petro violó la privacidad de la historia clínica de niño Kevin Acosta? Experto responde

El caso de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años que padecía hemofilia, genera una fuerte controversia en Colombia tras su fallecimiento en el hospital La Misericordia de Bogotá. El menor, quien padecía hemofilia, condición que impide la coagulación adecuada de su sangre, sufrió un accidente el 8 de febrero de 2026 mientras montaba bicicleta en un polideportivo, cayendo en una cuneta de un metro y medio de profundidad.

Este golpe le provocó un trauma craneoencefálico severo con sangrado por oídos y nariz, lo que desencadenó una emergencia médica que terminó con su muerte tras ser trasladado desde el Huila hasta la capital, según reveló en un informe el presidente Gustavo Petro.

El mandatario, quien leyó un informe del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, atribuyó la falta de medicamentos a un cambio de domicilio de la familia hacia Santander en diciembre, lo que generó que no recibieran la dosis correspondiente al 14 de enero al haber regresado al Huila. Reconoció una posible "incompetencia" de la Nueva EPS en el trámite del traslado y que la dosis faltante se entregaría el 9 de febrero, un día después del accidente.



Aseguró que los médicos recomendaron una intervención quirúrgica debido a la gravedad de los hematomas cerebrales, pero que la madre firmó un documento rechazando el procedimiento, prefiriendo un tratamiento clínico.



La versión de la madre de Kevin

La madre del menor desmintió varios puntos del informe de la Nueva EPS y del presidente Petro, calificando algunas afirmaciones como una "gran mentira". En entrevista con Noticias Caracol sostuvo que desde el 1 de enero el niño quedó sin tratamiento porque la Nueva EPS terminó el contrato con Medicarte, la IPS proveedora. Aseguró que su hijo llevaba dos meses sin el medicamento vital para la hemofilia.



Respecto al rechazo a la cirugía, explicó que no aceptó la operación porque el hospital no contaba con el medicamento necesario para evitar que el niño muriera desangrado durante la intervención. Afirmó que, como hemofílico, Kevin requería dosis específicas para entrar a una cirugía de tal magnitud en el cerebro.



¿Se violó la privacidad de la historia clínica del niño?

Luego del informe leído por el presidente Petro, varias críticas surgieron por lo que se consideró la posible revelación que hizo el mandatario sobre los detalles de la historia clínica del menor.

Para Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la historia clínica es la piedra angular de la atención médica tanto para el médico como para la seguridad del paciente. “No se trata solo de un papel donde anotas el registro que tiene el paciente sino un documento ético y legal. La ley señala que es un documento privado y es sometido a reserva legal”, explicó.

El especialista añadió que exponerla o divulgarla sin autorización de la familia constituye una falta grave en la ética administrativa penalmente e insistió que se violan todos los derechos fundamentales en la salud y la vida de los pacientes. “Puede ser muy presidente, muy ministro de salud, pero eso se tiene que respetar, si no se tiene respetar, entonces, apague y vámonos”, añadió.

En una crítica, Quintero indicó que “este Gobierno siempre tira el balón hacia otros y no se responsabiliza de nada”. Además, señaló que Kevin no murió porque se cayó de la bicicleta y calificó esa aseveración como “absurda”. “Ese niño fallece porque no le dieron sus medicamentos. Un niño con hemofilia, mientras se le dé su profilaxis oportunamente, es un niño que puede vivir como cualquier otro”, dijo.

Desde su perspectiva, este caso se trata de la responsabilidad de la EPS para darle el medicamento a un niño a quien pone en peligro si no se lo toma e insistió en que “una historia clínica no puede ser revelada”.

