Miguel Polo Polo sale del Congreso tras perder la curul afro en la Cámara: así le fue

Durante la jornada de elecciones legislativas se habla, naturalmente, de ganadores. Pero también de los perdedores. Y entre ellos, en esta ocasión, hay varios nombres de figuras muy conocidas por la opinión pública. En ese "pabellón de quemados", como se les suele llamar, está Miguel Abraham Polo Polo, quien buscaba repetir en el periodo 2026-2030 como representante para la Curul de la Circunscripción Afrodescendientes en la Cámara del Congreso de la República. Sin embargo, los votos no le alcanzaron y quedó en cuarto lugar con alrededor de 42.870 sufragios. En lugar de Polo Polo quedará Oscar Benavides, quien se postuló por el Consejo Comunitario El Naranjo, y obutvo 149.151 votos. La segunda curul afro la obtuvo Winsner Sandoval, del Partido Demócrata Colombiano.



Polo Polo obtuvo esa curul en 2022 con el respaldo del Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo y en esa ocasión obtuvo 40.053 votos. Para esta ocasión, se presentó como candidato con el respaldo del consejo comunitario La Gran Vía de los Remedios, que tuvo algunas pujas por impugnaciones relacionadas con su inscripción. Tras su derrota, no se ha pronunciado. Su última publicación en redes sociales, espacio en el que es muy activo, fue una fotografía en la que se le ve votando. También hizo una denuncia durante este domingo sobre supuestas irregularidades en la entrega del tarjetón de la circunscripción afro. La Registraduría, sin ebargo, no se ha pronunciado al respecto.

Nacido en Cartagena en 1996, Polo Polo se convirtió en una figura conocida de la derecha por sus opiniones y posiciones ideológicas. Su paso por el Congreso, sin embargo, estuvo marcado por controversias que llegaron incluso a instancias judiciales. En octubre de 2025, por ejemplo, la Corte Constitucional le ordenó ofrecer una disculpa al Colectivo de Madres de Falsos Positivos (MAFAPO) por haber retirado abruptamente la exposición artística denominada "Mujeres con las botas bien puestas" en 2024, que había sido instalada en la plaza Núñez, frente al Congreso de la República, como una iniciativa de memoria histórica y él la retiró de ese lugar. "¿Quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos? Estas botas tienen que ir a donde pertenecen: al canasto de la basura", dijo el congresista en un video que publicó en ese momento.

En la curul de la Circunscripción Afrodescendientes en la Cámara de Representantes recibió cuestionamientos, además, por sus reiteradas inasistencias al Capitolio Nacional y los llamados de algunos sectores de la población afro que consideraron desde un inicio que Polo Polo no representaba a organizaciones tradicionales de esas comunidades.



Oscar Benavides, quien ocupará esa curul, se pronunció tras el resultado de este domingo. "¡Cumplimos nuestra primera propuesta! Sacamos a Polo Polo del Congreso Gracias a más de 146.000 personas que confiaron en este proyecto y hoy hicieron posible una votación histórica para reivindicar la lucha de nuestro pueblo afro", escribió Benavides, quien llega con propuestas como la lucha por el acceso al agua potable, la soberanía alimentaria y la solución de problemas de vivienda en zonas rurales dispersas.



WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL