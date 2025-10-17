En vivo
JUDICIAL  / Miguel Polo Polo deberá ofrecer disculpas a Madres de Falsos Positivos por retirarles exposición

Miguel Polo Polo deberá ofrecer disculpas a Madres de Falsos Positivos por retirarles exposición

El representante a la Cámara recibió una orden de la Corte Constitucional tras haber retirado una exposición de arte que habían instalado las víctimas de este colectivo en la Plaza Núñez, frente al Congreso de la República, en 2024.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 17 de oct, 2025
Congresista Miguel Polo Polo fue hospitalizado de urgencia
Miguel Polo Polo es miembro de la Cámara de Representantes para el período 2022-2026.
Colprensa

