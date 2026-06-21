Mininterior ha recibido más de 2.000 denuncias por presuntas irregularidades en elecciones

El Ministerio del Interior informó que, según el último balance recibido del Puesto de Mando Unificado (PMU) que monitorea las elecciones presidenciales en segunda vuelta, se han recibido 2.612 denuncias (2.459 en Colombia y 153 desde el exterior) en la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel). Este sistema se encarga de la recepción y seguimiento al trámite de las denuncias y quejas por delitos e irregularidades que afecten el normal desarrollo de los procesos electorales.

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"Desde el Puesto de Mando Unificado, autoridades civiles y militares monitorean en tiempo real el desarrollo de la jornada electoral para atender cualquier situación y brindar garantías a la democracia. El seguimiento es permanente durante toda la segunda vuelta presidencial", aseguró el Ministerio del Interior en redes sociales. Cabe resaltar que las autoridades, sin embargo, han mencionado que las votaciones transcurren con normalidad en las distintas regiones.

Con respecto a las 153 denuncias desde el exterior, se dividen así: Estados Unidos lidera con 71 casos, seguido por España (22), Inglaterra (14) y Canadá (12). En cuanto a las denuncias recibidad en Colombia, Bogotá encabeza el reporte nacional de denuncias electorales, con 950 casos. Le siguen Antioquia (235), Cundinamarca (133), Tolima (131) y Valle del Cauca (127).



"Recibimos desde tempranas horas los reportes de seguridad y logística relacionados con la segunda vuelta presidencial. Los 32 departamentos están conectados para conocer novedades y posibles irregularidades en el transcurso de la jornada. A votar", escribió el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien añadió que los primeros reportes de irregularidades corresponden a personas que han tomado fotografías al tarjetón.



Un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar en estas elecciones en el país y en el exterior, donde la votación comenzó el pasado 15 de junio y concluirá también este domingo. En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, que tuvo una participación del 57,88 %, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, fue segundo con 9,7 millones (40,98 %).



¿Cómo reportar una irregularidad en segunda vuelta?

Sigue estos pasos para reportar cualquier irregularidad relacionada con los procesos electorales:

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Conoce la irregularidad.

Ubicar el lugar de los hechos.

Describir con detalle lo sucedido y a los implicados.

Presentar pruebas de delitos: fotografías, videos o grabaciones de audio.

Interponer la queja o denuncia a través de los siguientes canales:



uriel.mininterior.gov.co

denunciasuriel@mininterior.gov.co

Línea gratuita nacional: 018000912005



El registrador nacional, Hernán Penagos, ha descartado cualquier posibilidad de fraude y en una entrevista con EFE esta semana fue enfático en señalar: "No hay ninguna razón para dudar de los resultados electorales que divulgue la Registraduría. Los hechos respaldan a la autoridad electoral".

Esa postura es apoyada por las distintas misiones de observación internacionales que supervisarán las elecciones con 1.694 delegados repartidos por todo el país. "La organización es impecable, se han adoptado un montón de medidas de control para asegurar la transparencia. No hemos visto ninguna irregularidad", dijo a EFE un observador internacional que pidió no dar su nombre porque no pueden hacer declaraciones públicas.

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*Con información de EFE