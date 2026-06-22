¿Cómo va el escrutinio en Colombia? Datos EN VIVO de la Registraduría Nacional

Colombia ya conoce el nombre del nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella, después de que se impusiera sobre el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la segunda vuelta presidencial. Actualmente, lo que las autoridades electorales están llevando a cabo es el escrutinio de los votos, cuyo objetivo es determinar el resultado definitivo de las elecciones presidenciales del 21 de julio.



¿Cuántos votos sacaron Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella?

En el preconteo, las autoridades electorales informaron que el candidato Iván Cepeda obtuvo el 48,70 % de los sufragios, lo que se traduce en 12.708.712 votos, mientras que el candidato Abelardo de la Espriella se quedó con 12.959.542 votos, lo que significa el 49,66 % de los sufragios. La diferencia entre ambos aspirantes a la Presidencia de la República fue de 250.830 votos, según el preconteo.

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De acuerdo con información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en total son 118.350 mesas las que serán escrutadas y hasta el momento se ha sondeado el 99,92 % de las mesas, lo que se traduce en 118.265 mesas comprobadas. Según la entidad, a la hora de actualización de esta nota, faltan 85 mesas por ser escrutadas.



Ojo: el escrutinio no termina el lunes después de la jornada electoral

Cabe aclarar que los datos proporcionados por la Registraduría no constituyen el cierre definitivo del escrutinio, ya que este se desarrolla en tres etapas: escrutinio municipal, departamental y nacional. En la primera etapa, realizada por jueces de la República, se reciben los resultados consignados en las actas de escrutinio (E-14). En caso de presentarse tachaduras, enmendaduras o borrones en dichas actas, se procede al reconteo directo de los votos y a la revisión de las reclamaciones. En la segunda etapa, correspondiente al escrutinio departamental, las comisiones conformadas por registradores de instrumentos públicos y notarios, delegados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), consolidan el día martes después de las elecciones todas las actas municipales y realizan el cómputo total del departamento para la elección presidencial. En la tercera etapa entra la Comisión Escrutadora Nacional. El CNE en Bogotá se reúne como Comisión Escrutadora Nacional, suma los resultados de todos los departamentos más votos del exterior y declara el ganador de la segunda vuelta.

Hernán Penagos, registrador nacional, sobre el preconteo y escrutinio, dijo que el segundo “viene avanzando” y reiteró que este “ya no lo hace la Registraduría, nosotros no participamos de ese proceso. Ahora, toda esta tarea está en manos de los jueces de la República y del Consejo Nacional Electoral”.



Lo que dijeron los candidatos presidenciales finalizado el preconteo

Una vez finalizado el preconteo de los votos, los candidatos presidenciales se pronunciaron desde sus sedes de campaña. Desde el lado de Iván Cepeda, el progresista dijo que, “el preconteo que se ha realizado en la noche de hoy, lo reconocemos como un dato que es aún no oficial y vinculante”.



Por su parte, Abelardo de la Espriella mencionó que “este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa para nuestro país, una etapa construida sobre la voluntad libre y democrática de millones de ciudadanos”.



La elección presidencial más reñida en la historia de Colombia

El resultado de esta segunda vuelta presidencial se convirtió en el más ajustado en la historia reciente del Colombia, de acuerdo con registros de la Registraduría Nacional, entidad encargada de los procesos electorales.



Hasta ahora, la elección presidencial más reñida había sido la de 1970, cuando el conservador Misael Pastrana superó por 1,6 puntos porcentuales a Gustavo Rojas Pinilla. Este último, un general que gobernó entre 1953 y 1957, se presentó como candidato de la Alianza Nacional Popular (Anapo), con un discurso nacionalista y en oposición a los partidos tradicionales. Esta contienda electoral es una de las más recordadas en la historia de Colombia, debido a la denuncia de inconsistencias que desencadenaron en acusaciones de fraude contra el general Rojas Pinilla, quien se presentó a las elecciones por el partido Alianza Nacional Popular (Anapo), y que generaron, entre otras cosas, el nacimiento de la guerrilla conocida como Movimiento 19 de abril o M-19, grupo al que perteneció el hoy presidente Gustavo Petro y que firmó un acuerdo de paz el 8 de marzo de 1990 con el gobierno del entonces presidente, Virgilio Barco.

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Otro antecedente de una contienda cerrada se dio en 1994, cuando el liberal Ernesto Samper venció en segunda vuelta al conservador Andrés Pastrana por una diferencia de 2,11 puntos porcentuales.

Más recientemente, en las elecciones de 2022, Petro derrotó en segunda vuelta al candidato independiente de derecha Rodolfo Hernández con una ventaja de 3,13 puntos y una distancia de cerca de 711.000 votos, casi triplicando la diferencia obtenida por De la Espriella frente a Cepeda en esta ocasión.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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