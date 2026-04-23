"No me voy a someter a cualquier clase de condiciones para ese debate": Iván Cepeda

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, volvió a hablar sobre la posibilidad de un debate presidencial durante un evento público este jueves, ratificando que solo está dispuesto a debatir con los candidatos "de extrema derecha". Es decir, con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

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"No me voy a someter, quiero decirlo con claridad y con firmeza, a cualquier clase de condiciones para ese debate, ni mucho menos me prestaré al intento de someter la dignidad del Pacto Histórico a la cultura del espectáculo. No soy de los que se vende por un micrófono o una portada de revista. Lo mío no es caerle bien al poder", aseguró Cepeda.



El pasado martes 21 de abril, Cepeda y Paloma Valencia tuvieron un nuevo choque en la plenaria del Senado frente a este tema, pues la candidata del Centro Democrático se opone a que al debate no sean invitados otros aspirantes como Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras. De hecho, propuso un debate de control político en el Congreso e invitó a los candidatos y al ministro del Interior, Armando Benedetti.



"Un demócrata no escoge a sus contradictores (...) Si el senador Cepeda no lo acepta, yo cito a un debate de control político aquí (en el Senado) para que vengan y hablen. Y si el doctor Cepeda no quiere venir, que no venga, pero el país tiene derecho a que se escuchen las voces de los candidatos a la Presidencia", dijo Valencia.

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Por su parte, Cepeda aseguró antes de entrar a plenaria que solo estaba dispuesto a debatir con Valencia y De la Espriella debido a que son "dos posiciones claramente opuestas que representan una visión radicalmente distinta”. Luego, en el Congreso se refirió directamente a Valencia, y le dijo: "Tal vez a usted no le gusta ese procedimiento, a usted le gusta dar órdenes como capataz de finca, o de hacienda... si quiere que debatamos le pido que sea respetuosamente, yo a usted me refiero siempre con respeto".



Lo que han dicho los candidatos sobre un posible debate presidencial

Sergio Fajardo, por su parte, mencionó a través de una carta que "los debates no los organizan los candidatos a su antojo, conveniencia o criterio. Lo hacen los medios de comunicación y/o con la colaboración de las autoridades electorales". Asimismo, Claudia López, en un video, invitó a Cepeda a debatir sin "rodeos y excusas". Anteriormente, había dicho que "en democracia no hay duelos ni retos sino debates (...) De nuestra parte estamos listas para debatir y defender Una Nueva Historia!”.

Abelardo de la Espriella también manifestó su intención de debatir a través de una carta pública en la que se dirigió a los medios de comunicación: "Me someto desde ya a las reglas que la prensa libre, en su leal saber y entender, determine. No impondré vetos a preguntas, no exigiré temarios pactados, ni buscaré ventajas". Cabe resaltar que anteriormente había mencionado que solo asistiría a debates si iba Cepeda.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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