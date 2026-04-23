Carlos Carrillo responde a los señalamientos de Angie Rodríguez: “Son abiertamente mentirosos”

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, habla con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, sobre los señalamientos que ha hecho Angie Rodríguez en su contra, en los que también ha vinculado a Juliana Guerrero y Raúl Moreno.

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La exdirectora del Dapre leyó y mostro a este medio chats entre un espía que la estaba siguiendo con, presuntamente, Carrillo. En uno de ellos, al parecer, el funcionario le decía al sujeto: "Tienes que recoger toda la información que pueda perjudicar a esa vieja porque la voy a joder por bocona".

Aseguró que “después del show que armó la señora Angie Rodríguez, básicamente todos los periodistas del país quieren declaraciones”, y agregó que “mientras estoy trabajando por un país, la señora está calumniando y claramente buscando generar esta tormenta mediática para hacerle daño al Gobierno”.



“Me parece muy raro que esta señora no renuncie”

Según Carlos Carrillo, Angie Rodríguez es “una persona desesperada, una persona que ha perdido el apoyo político que ha perdido al interior del Gobierno”.



Dijo que “en diciembre, cuando la nombran gerente del Fondo de Adaptación, me pongo a disposición para hacer el empalme” porque tenía “sospechosas de cosas que no podían funcionar bien”, pero Rodríguez “nunca me volvió a contestar el teléfono” y, en cambio, “utilizando las redes de Infopresidencia, abusando de su cargo como directora del Dapre, cita una rueda de prensa, a difamarme y a decir que soy un corrupto. Hasta ahí llegó mi ánimo conciliatorio”.



Subrayó que mientras ella estuvo en Palacio “yo no tenía ningún problema con esta señora cuando era directora del Dapre, no porque me pareciera particularmente brillante, simplemente no ando por la vida peleando con todo el mundo”.

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Pero ella emprendió “un ataque unilateral que arranca en contra mía”, afirmó Carrillo, y ha hecho afirmaciones que “son abiertamente mentirosas y están claramente calculadas y pensadas para hacer daño”.

Se preguntó: “¿Será que a ella el presidente ya le ha pedido la renuncia y no se la querido entregar?”, añadiendo que “me parece muy raro que esta señora no renuncie” y que esté “atornillada al cargo”.

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Consideró, además, que el hecho de “que una persona incurra en presentarle al país pruebas falsas, modificadas, para atacar a un funcionario de este gobierno, y para atacar al presidente de la República, es suficiente razón para que empiece un proceso por fraude procesal, si ella efectivamente las presentó a la Fiscalía, y además para que sea declarada insubsistente”.

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