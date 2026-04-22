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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Candidatos presidenciales reaccionan a denuncias de Angie Rodríguez sobre qué pasa en Casa de Nariño

Candidatos presidenciales reaccionan a denuncias de Angie Rodríguez sobre qué pasa en Casa de Nariño

Luego de las revelaciones de la gerente del Fondo de Adaptación, algunos candidatos se refirieron a lo expresado por Rodríguez y señalaron como vergonzosas las supuestas situaciones que estarían ocurriendo en el Gobierno.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Angie Rodríguez denuncia que le pusieron un espía y revela chats de él presuntamente con Carrillo

Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, reveló presuntas irregularidades en el gobierno del presidente Gustavo Petro, que involucran algunos movimientos de la polémica Juliana Guerrero, investigada por presentar falsificación de títulos universitarios.

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Entre las denuncias de Rodríguez, quien fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), está que la cuestionada joven “es la que tiene el poder”. “No necesita tener cargo para tener el poder. Ella controla el Fondo Colombia Paz, controla el Dapre, ha intentado controlar el fondo del Ministerio de la Igualdad. Es una locura todo esto. Ella es la que nombra a la señora Nhora Mondragón (actual directora del Dapre)”, señaló.

En una entrevista con Mañanas Blu, agregó que es víctima de extorsión y que teme por su vida. También denunció que en el Gobierno hay “un presunto concierto para delinquir y de ahí para abajo usted póngale lo de todo”.

A propósito de las declaraciones de Rodríguez, algunos candidatos a la Presidencia se han referido a las palabras de la gerente del Fondo de Adaptación. Paloma Valencia, del Centro Democrático, pidió protección para Rodríguez y añadió que las autoridades deben tomar muy enserio las denuncias que realizó. “Da vergüenza saber que una persona con un título falso sigue desde Presidencia presionando a los funcionarios y que hay una red criminal, de casi 20 personas, robándose los recursos públicos, con las tragedias que viven los colombianos. Es un Gobierno irresponsable y corrupto”, dijo.

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Abelardo de la Espriella, en tanto, señaló que lo que contó Rodríguez lo ha venido denunciando y calificó al gobierno de Gustavo Petro como “desastroso”. Para Miguel Uribe Londoño, en el actual gobierno hay un entramado criminal y eso es lo que está confirmando la exdirectora del Dapre.

Sergio Fajardo, por su parte, dijo que lo que narró Angie Rodríguez sobre una red criminal en la Casa de Nariño, donde vive la persona más importante, que es el Presidente de la República, es un daño al país y no hay derecho. “La corrupción, el miedo, la trama de tramposos, no hay derecho a lo que hemos escuchado”, aseveró.

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Otro que se pronunció fue Mauricio Lizcano, quien asemejó a la Casa de Nariño a una “Casa del Terror” y calificó como aberrante las denuncias que se conocieron. “Estas denuncias son el reflejo de lo que ocurre cuando el poder se aleja de la transparencia y le da la espalda al país. Como colombiano y como candidato no puedo guardar silencio. Lo que estaría ocurriendo en el caso de Juliana Guerrero, así como las versiones sobre presuntas irregularidades dentro del Gobierno, exige respuestas claras, inmediatas y sin evasivas”, añadió.

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