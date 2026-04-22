Asesinato de Carolina Flores, ex reina de belleza: principales sospechosos son el esposo y la suegra

México una vez más se conmociona ante un feminicidio. Se trata del asesinato a tiros de la ex reina de belleza Carolina Flores, de 27 años de edad, quien fue hallada sin vida el pasado 15 de abril en un departamento de la colonia Polanco III, en la Ciudad de México. Lo que más ha llamado la atención del caso es que su pareja y su suegra son los principales sospechosos de acabar con su vida.

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Carolina Flores Gómez era recordada por haber sido coronada como Miss Teen Universe Baja California en 2017, un título que le dio reconocimiento en su país y la convirtió en una figura pública en redes sociales y el mundo de los reinados.



¿Qué es lo que se sabe sobre la muerte de Carolina Flores?

Según los primeros reportes de las autoridades, algunos paramédicos acudieron a la vivienda luego de una llamada de emergencia. Sin embargo, cuando llegaron la también modelo ya no contaba con signos vitales. La causa de muerte, determinaron, fue una herida por impacto de arma de fuego en la cabeza, lo que llevó a una investigación por homicidio doloso.

Los hechos se dieron en uno de los lugares más exclusivos de Ciudad de México y ha llamado la atención a diferentes organizaciones por qué la Fiscalía está manejando el caso como un homicidio doloso y no bajo el protocolo de feminicidio.



Los pormenores que rodean el asesinato de Flores todavía no son muy claros para las autoridades, pero lo que sí se ha revelado a través de los documentos judiciales es que los principales sospechosos son Alejandro, esposo de la víctima, y Érika María, suegra de la modelo. En los reportes se señala que la noche del asesinato la modelo se encontraba con ellos dos en la vivienda.



La denuncia que no encaja

Ante los primeros detalles de la escena, la investigación se abrió con el esposo y la suegra de Carolina Flores como principales sospechosos porque se encontraban en el lugar de la escena. Sin embargo, algo que ha trascendido y llamado la atención de las autoridades es que, al día siguiente, Alejandro presentó una denuncia ante el Ministerio Público acusando a su madre de ser responsable del asesinato.



A pesar de la denuncia del esposo, hay detalles del caso que todavía no terminan de encajar para las autoridades. Algunos medios mexicanos como Milenio reseñan Carolina no solo tenía una herida de bala en la cabeza, sino también en el cuello y el pómulo. Pero el vigilante del edificio y otros vecinos aseguraron no haber escuchado ninguna detonación esa noche.

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Las autoridades ya califican a la suegra de la modelo como la posible responsable, pero no descartan la responsabilidad de Alejandro en los hechos, considerando que el hombre tardó un día en hacer la denuncia correspondiente. Según algunos medios, el esposo de Flores detalló que su madre fue quien disparó en repetidas ocasiones a la ex reina de belleza, incluso cuando ella ya estaba en el suelo.

Por otro lado, se ha dado a conocer que en el departamento también se encontraba esa noche el bebé de la pareja, de ocho meses de nacido. En la escena las autoridades encontraron un arma de fuego, "siete casquillos percutidos y cuatro balas deformadas", reveló N+.



Mamá de Carolina Flores revela conversación con su yerno

Reyna Gómez Molina, madre de Carolina Flores, reveló en una entrevista con la presentadora Kerly Ruíz que fue informada de la muerte de su hija el 16 de abril en la tarde, cuando el esposo de su hija la llamó a informarle de lo ocurrido.

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"Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca. Me dijo: ‘Estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’". Reyna agregó que, efectivamente, Carolina y su suegra tenía diferencias, pero nada que justificara este final. "Eran problemas comunes entre una relación de una nuera con una suegra. El clásico ‘no le ha hecho de comer a mi hijo’, ese tipo de cosas que son para mí normales".

Por ahora nadie ha sido capturado por el asesinato y se desconoce el paradero de la suegra de Carolina Flores. Lo que ha dicho la Fiscalía, debido a los reclamos de organizaciones feministas, es que la investigación por homicidio doloso podría próximamente pasar a investigación por feminicidio, en tanto se conocen nuevos detalles y se aclaran los pormenores del hecho.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co