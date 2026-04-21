Nuevo choque entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en el Senado por debates presidenciales

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, protagonizaron un nuevo choque en la plenaria del Senado de la República. Esto después de que Cepeda enfatizara en que solo busca debatir con los candidatos de derecha, mientras que la senadora indicó que Sergio Fajardo y Claudia López también deben asistir, y propuso un debate de control político en el Congreso.

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En declaraciones a los medios de comunicación antes de ingresar a la plenaria, Cepeda mencionó: "Está muy claramente establecido con quien es el debate en este caso. Son los candidatos de la extrema derecha, con otros candidatos podemos tener diálogos, conversaciones. Pero aquí hay que mostrarle al país dos posiciones claramente opuestas que representan una visión radicalmente distinta”. Luego, en plenaria, se refirió directamente a Valencia y le dijo: "Tal vez a usted no le gusta ese procedimiento, a usted le gusta dar órdenes como capataz de finca, o de hacienda... si quiere que debatamos le pido que sea respetuosamente, yo a usted me refieron siempre con respeto".

Luego, Valencia, quien ya había dicho en su cuenta de X que "un demócrata no escoge a sus contradictores", le contestó diciendo que ya invitó a un debate a Claudia López, Sergio Fajardo, Roy Barreras y Abelardo de la Espriella: "Si el senador Cepeda no lo acepta, yo cito a un debate de control político aquí (en el Senado) para que vengan y hablen. Y si el doctor Cepeda no quiere venir, que no venga, pero el país tiene derecho a que se escuchen las voces de los candidatos a la Presidencia". La candidata dijo que al encuentro también estaría invitado el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien es encargado de las "garantías electorales".



Ambos senadores también intercambiaron mensajes alrededor del expresidente Álvaro Uribe, fundador del partido Centro Democrático, del cual Valencia es candidata. Cepeda, por su parte, dijo: "A usted le molesta que hagamos referencia a su jefe y a su prontuario, y a todo lo que tiene que ver con su historia larga y la del hermano de él, pero es parte de la realidad nacional, hay que hablar de eso también".



Por su parte, la candidata de derecha mencionó: "Al único que le ha resultado viable hacer una carrera política hablando mal del presidente Uribe es a Cepeda, pero como eso tiene tanto límite, por eso le da tan duro salir a los debates políticos, porque no tienen más tema que Uribe, porque no han hecho nada por los colombianos”.

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