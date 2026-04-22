La respuesta del jefe de despacho de Presidencia a acusaciones de Angie Rodríguez: "Un chisme"

Este miércoles se generó una polémica luego de las declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez, quien denunció un "presunto concierto para delinquir" en su contra e incluso mencionó que tiene al menos una veintena de personas identificadas que estarían, según ella, involucradas. Entre ellas está Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD, y Juliana Guerrero, señalada de falsificar títulos universitarios para ser nombrada viceministra de Juventudes. También habló de José Raúl Moreno, jefe de despacho de la Casa de Nariño.

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Rodríguez, quien actualmente es gerente del Fondo Adaptación, afirmó en entrevista con Noticias Caracol que “tenía una soga al cuello, estas personas no me dejaban ni respirar”, pero “todo tiene un límite y tengo que hablar y tengo que decir basta ya de violencia contra las mujeres”. En sus declaraciones, añadió que "la tormenta" inició cuando denunció que Juliana Guerrero no cumplía los requisitos para ser viceministra de la Juventud.

"Ahí me gané una de las enemigas más feroces”, señaló, y agregó que desde ese momento se ha enfrentado a “una situación que ya raya en lo criminal”, en la que algunos de los funcionarios han buscado “desacreditarme, acabar mi reputación, inducirme a errores, llevarme por situaciones extremas”.



Rodríguez nombró, en entrevista con Blu Radio, a José Raúl Moreno, quien sería amigo de Carrillo: “Yo empecé a atar cabos y digo: estos dos hombres se unieron para sacarme porque tuve varios inconvenientes con Moreno por su forma de trabajar. Lo digo abiertamente: es un hombre conspirador que todo el tiempo le está metiendo temas al señor presidente. No le importa dañar la honra y el buen nombre. Se unen con Carrillo”. Según ella, el funcionario "tiene encerrado" al Presidente y "se la pasa desprestigiando a las pocas personas buenas que están con el mandatario".



Al respecto, Moreno se pronunció también para Blu Radio, y dijo: "Todo se queda en un chisme, eso de decir que yo tengo encerrado al Presidente, eso no se lo cree ni el esquema de seguridad del Presidente... por algo a él le gusta jugar con la metáfora del jaguar, si alguien es difícil de encerrar es el mismo Presidente. Ante tanta mentira y tanto chisme, ninguna verdad alcanza. Si alguien ha abierto esa agenda he sido yo... ya es un caso patológico, incluso de tratamiento psicológico".

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Por ahora los demás involucrados no se han pronunciado públicamente. También se espera una declaración del ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien Rodríguez mencionó diciendo que sigue siendo cercana a él y que estaría al tanto de la situación.

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