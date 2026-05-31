Defensora del Pueblo: "La democracia colombiana es un proceso que se construye día a día"

Este domingo, 31 de mayo de 2026, se llevan a cabo las elecciones presidenciales en Colombia. A las 8 de la mañana se abrieron las mesas de votación y ya hay varios ciudadanos en fila para ejercer su derecho al voto. En el acto de apertura de esta jornada de sufragio, la defensora del Pueblo habló por algunos minutos.



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Defensora del Pueblo habla minutos antes del inicio de las elecciones presidenciales

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, comenzó diciendo lo siguiente: "La democracia colombiana, como la democracia en el mundo, es un proceso que se construye día a día. La Defensoría del Pueblo está para garantizar y acompañar, de la mano de todas las autoridades que hacen parte de esta instalación, en un proceso de colaboración armónica, las elecciones el día de hoy que es la más importante para el proceso democrático de Colombia".

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Agregó que "la Defensoría del Pueblo va a tener un despliegue de 2.220 personas, entre defensores y defensoras públicas y servidores y servidoras públicas en 338 municipios, acompañando las mesas de justicia. También participaremos en los PMU (Puesto de Mando Unificado) departamentales y regionales y en el PMU nacional".

"Hacemos una invitación a toda la ciudadanía a que vote, que vote a conciencia, que vote de manera informada, que verifique muy bien toda la información con base en la cual toma su decisión, este que ya es el día definitivo. Y que cuente con la Defensoría del Pueblo, y si hay cualquier inquietud o inconformidad que se pueda llegar a presentar, pueden contar con los canales de la Defensoría del Pueblo con la seguridad y la confianza de que cualquier duda que se pueda presentar será tramitada por la institucionalidad dentro de un sistema de pesos y contrapesos que permitirá la elección de la persona que ocupe la Presidencia de la República".



Las elecciones presidenciales de Colombia arrancaron este domingo con la apertura de los colegios electorales para más de 41 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en primera vuelta por el sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro.



El propio presidente Petro, vestido de blanco de pies a cabeza; el registrador nacional, Hernán Penagos, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, entre otros funcionarios, encabezaron el acto protocolario de apertura de las elecciones, celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. En las palabras de apertura, Petro invitó a todos los colombianos a votar porque, según dijo, en estas elecciones se trata de "determinar para dónde va Colombia".

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"Se define el destino de cada un de ellos, de sus familias y de su país, y es el destino en el corto plazo, en los cuatro años que están por venir, y eso amerita no solo la reflexión sino la decisión de votar", manifestó el presidente. La Registraduría Nacional instaló en todo el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural. "Salgan a votar con entusiasmo, vayan a revalidar su actitud republicana y demuestren al mundo cómo se resuelven pacíficamente las diferencias política", manifestó el registrador Penagos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

CON INFORMACIÓN DE EFE