Presidente Petro: “Rechace cualquier presión sobre el voto, debe ser libre y transparente”

Los colombianos se alistan para participar en las elecciones presidenciales de este 31 de mayo de 2026. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 41.421.973 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto y elegir al próximo Presidente de la República.

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Al inicio de esta jornada, el Presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció e invitó a los ciudadanos a participar masivamente en las urnas. Además, destacó la importancia de garantizar un proceso electoral transparente y libre.

"El voto debe ser libre y transparente"

“Lo primero es invitar a toda la ciudadanía, cuidadanos y cuidadanas de Colombia a votar. Se define el destino de cada uno de ellos, de ellas, de sus familias y de su país. Es el destino en el corto plazo próximo en los cuatro años que están por venir, eso amerita la reflexión y decisión de votar”, inició en su intervención.



Además, resaltó la importancia de que el voto sea “libre y transparente”. “La libertad es la base de la democracia, sino existe esa libertad no es más que una palabra”, añadió , al asegurar que el voto es de acuerdo a sus convicciones y no “puede ser interferido por presiones ajenas”.

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El presidente Petro enfatizó que “el que compra votos es un delincuente”, por tanto, afirmó que "rechace cualquier intento de presión sobre el voto...El voto debe ser libre y sin presión y cualquier persona que intente una presión debe ser capturada y procesada por la autoridad competente por crímenes contra el sufragio”.

“Es mi invitación a toda la ciudadanía que hay que cuidar el voto, no solamente tener la libertad de depositarlo, sino una vez terminada las elecciones en el día de hoy, cuidar que ese voto se refleje con exactitud en los datos finales que las comisiones escrutadoras determine”, subrayó.

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Presidente Petro ya votó en Plaza de Bolívar

El presidente Gustavo Petro, votó este domingo en la primera vuelta de las elecciones en las que se escogerá a su sucesor para el periodo 2026-2030, que comenzará el próximo 7 de agosto.

Tras asistir al acto protocolario de apertura de las elecciones en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, Petro se trasladó al puesto de votación instalado en el Capitolio Nacional a donde llegó acompañado por su hija Antonella, varios de sus ministros y otros funcionarios, y depositó la papeleta en la urna.

El mandatario marcó su voto en la papeleta y la mostró a la prensa antes de depositarla en la urna.

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"Mi voto, como cualquier otro voto de cualquier ciudadana o ciudadano, es una indicación, un mandato que se entrega desde la población misma a quien vaya a dirigir a Colombia, hombre o mujer, los próximos cuatro años sucediendo a mi gobierno", expresó el mandatario después de votar.

El presidente aseguró que al comienzo de su mandato sus críticos dijeron "que aquí se iba a constituir una dictadura" y que se iba "a perpetuar en el poder", pero aclaró que el poder tiene sentido si es "del pueblo, de nadie más".

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"Todos sabemos la fuerza que aún tenemos, que tengo yo personalmente en la sociedad colombiana, pero no es mi interés perpetuarme en el poder, no me gusta el poder y solo tiene sentido administrar algo de ese poder si es para entregárselo al pueblo colombiano", subrayó.

Igualmente destacó que el voto "debe ser una decisión libre y soberana del pueblo colombiano y de nadie más", porque "no existen democracias bajo presiones".