Nuevo choque entre el candidato Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe Vélez: esto se dijeron

En últimas horas se presentó un nuevo choque entre el candidato a la Presidencia del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El rifirrafe inició cuando el aspirante a llegar a la Casa de Nariño, durante una intervención en Antioquia, relacionó al exmandatario con "el cartel de Medellín" y los "paramilitares". Luego, Uribe afirmó que Cepeda "instigó" contra el precandidato del Centro Democrático que fue asesinado, Miguel Uribe.

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"El comienzo de la carrera política en Antioquia de Álvaro Uribe Vélez se hizo de la mano de los clanes familiares del cartel de Medellín. Él y su hermano Santiago, hoy condenado como jefe paramilitar. (...) De clanes como los Ochoa, los Gallón Henao, los Villegas Uribe y los Cifuentes Villa, quienes eran de la entraña de las estructuras narcotraficantes de Pablo Escobar y de los paramilitares", indicó Cepeda en un evento público.

El expresidente Uribe, pocas horas después, respondió lo siguiente en su cuenta de X: "Cepeda, bandido camuflado de Derechos Humanos, le cumple a los criminales que lo imponen con los señalamientos contra mí, que han sustentado los atentados contra mi vida. Cepeda instigó contra Miguel Uribe, cuyo asesinato lo realizó la Nueva Marquetalia, que Cepeda ayudó a conformar como patrocinador de la impunidad y de la fuga de Iván Márquez y de Santrich".



Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, partido fundado por Uribe, tampoco se quedó atrás y mencionó: "El que vote por Cepeda se hace cómplice del desastre de la paz total. No más el discursito falso de que la política justifica la violencia: una línea roja para que un lado estén los demócratas, y al otro los criminales para los que no puede haber complacencia sino justicia".



Cabe resaltar que Cepeda y Valencia ya habían chocado recientemente en el Congreso. La discordia comenzó cuando Valencia pidió ante la plenaria explicaciones sobre posible interferencia del Gobierno en política y supuestas contrataciones con fines electorales durante la Ley de Garantías. "Que nos cuenten cómo entonces en este Gobierno se están gastando 12 billones adicionales en nómina, empleo de la militancia, contratan la gente que ni siquiera trabaja para que voten por ellos con la plata de todos los colombianos. En plena Ley de Garantías, oigan pues, este Gobierno se ha gastado 2 billones de pesos, en eventos y publicidad", afirmó durante la plenaria.

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Cepeda, quien momentos antes había manifestado en plenaria que no va a utilizar ese escenario para hacer campaña electoral, reiteró: "No voy a utilizar este escenario para hacer campaña electoral e invito a los compañeros, porque se les paga, y recuerdo a alguien haciendo comentarios altisonantes sobre lo que se les paga (a los senadores), y entonces se nos paga para venir a legislar, no a hacer campaña electoral y más campaña electoral sucia porque qué es lo que saben hacer: campaña con calumnias e injurias (..) Si quieren hacer campaña, hagámosla fuera. Y hagámoslo afuera con todos los elementos".

LAURA VALENTINA MERCADO

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