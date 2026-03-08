Paloma Valencia gana la Gran Consulta por Colombia: así fue la votación

Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, es la candidata ganadora de la Gran Consulta por Colombia, en la cual se disputaba su participación en las elecciones presidenciales con otros ocho candidatos de la derecha política: Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón.

Con un avance del 68,32% de mesas informadas, Paloma Valencia obtuvo 2'120.261 votos, es decir, el 46,33% del total de votación. Por otro lado, Claudia López, quien ganó la Consulta de las soluciones, obtuvo 8,14%; y Roy Barreras, ganador del Frente por la vida, un 3,59%. Este 8 de marzo también se eligieron los integrantes del Congreso de la República, conformado por el Senado y la Cámara de Representantes.



Valencia este domingo, antes de votar, acompañó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a votar en Rionegro, Antioquia. "Hoy elegimos un nuevo país, una Colombia donde la paz se edifica desde la institucionalidad, y donde la economía fraterna traerá prosperidad para todos", señaló en su cuenta de X.



¿Quién es Paloma Valencia?

Paloma Valencia estudió derecho y filosofía en la Universidad de Los Andes, realizó la especialización en Economía en la misma universidad, y estudió la Maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York. Fue precandidata presidencial en 2018, y electa como Senadora de la República de Colombia para los periodos legislativos 2014 – 2018, 2018 – 2022 y 2022 a 2026.

Ha sido una de las senadoras y voceras en distintos escenarios del partido Centro Democrático. Actualmente es miembro de la Comisión Primera, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Paz y Presidente de la Comisión de Instrucción del Senado de la República.

El pasado 25 de diciembre. el Centro Democrático confirmó que Valencia sería la precandidata por esa colectividad, tras imponerse ante las otras dos precandidatas, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. "He trabajado y me he preparado para ser presidente, pero no solo presidente, una gran presidente. Por eso les pido que unan su mano a mi mano, para que entre todos podamos construir esa Colombia que se parece mucho más a la que nos merecemos", indicó en sus redes sociales tras ganar en la consulta interna.

Noticia en desarrollo...

