Paloma Valencia habla tras ganar la Gran Consulta por Colombia: "Una esperanza renacida"

Paloma Valencia, desde el hotel Dann Carlton de Bogotá, se dirigió a los colombianos luego de ser la ganadora de la Gran Consulta por Colombia, por lo que ahora participará en las elecciones presidencial del 31 de mayo. Valencia obtuvo más de 2,8 millones de votos, imponiéndose a los otros ochos precandidatos de la consulta: Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón.

"Haré honor a ese voto, trabajaré con entusiasmo, disciplina, honradez, como lo he hecho siempre, pero con una esperanza renacida... cada voto es una semilla en mi corazón que anhelo que germine. Ganaremos la Presidencia de la República juntos. Avanzaremos hacia una Colombia justa, donde nadie sea invisible, donde todos los dolores importen, donde nos enriquezcamos económicamente, y dejemos atrás todas las pobrezas, y podamos volver a pescar de noche", dijo.

(Lea también: Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras ganaron consultas interpartidistas: vea los resultados).



Este 8 de marzo había más de 41 millones de colombianos habilitados para votar, en 23.746 puestos y 125.259 mesas, tanto en el territorio nacional como en el exterior. También se eligieron los integrantes del Congreso de la República, conformado por el Senado y la Cámara de Representantes. En este, el partido de Valencia, Centro Democrático, con el 63,46% de mesas informadas, obtuvo 1'774.111 votos, el segundo más alto según los resultados parciales. El primero es el Pacto Histórico, con 2'597.059.



Paloma Valencia estudió derecho y filosofía en la Universidad de Los Andes, realizó la especialización en Economía en la misma universidad, y estudió la Maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York. Fue precandidata presidencial en 2018, y electa como Senadora de la República de Colombia para los periodos legislativos 2014 – 2018, 2018 – 2022 y 2022-2026.

Ha sido una de las senadoras y voceras en distintos escenarios del partido Centro Democrático. Actualmente es miembro de la Comisión Primera, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Paz y Presidente de la Comisión de Instrucción del Senado de la República.

