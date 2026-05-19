¿Qué proponen los candidatos presidenciales para prevenir casos como el de Yulixa Toloza?

Colombia continúa conmocionada por el caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció tras someterse a una lipólisis en un centro estético clandestino en el sur de Bogotá. El caso volvió a encender las alarmas sobre los riesgos de los procedimientos estéticos realizados en lugares que no cuentan con las condiciones ni autorizaciones necesarias para operar, una problemática que sigue creciendo en distintas ciudades del país.

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La situación también puso bajo la lupa los controles sobre este tipo de establecimientos, luego de que las autoridades advirtieran que solo en Bogotá han sido identificados al menos 200 centros clandestinos. En medio de la discusión en el debate Colombia Decide su Salud, Roy Barreras, Claudia López, Paloma Valencia y Sergio Fajardo expusieron sus propuestas para fortalecer los controles, prevenir nuevos casos y reducir los riesgos asociados a procedimientos estéticos clandestinos.



¿Cómo prevenir casos como los de Yulixa Toloza?

Paloma Valencia aseguró que actualmente “vigilamos muy bien lo que está en la legalidad”, pero advirtió que persisten fallas en la supervisión de centros clandestinos y en la información que reciben los ciudadanos para identificar cuáles establecimientos cumplen realmente con los requisitos para operar. La candidata insistió en que también es necesario educar a los pacientes sobre los riesgos y la importancia de verificar autorizaciones antes de someterse a un procedimiento: “Hay que enseñarle al paciente a cuidarse también”.

Por su parte, Claudia López lamentó lo ocurrido con Yulixa Toloza y cuestionó la falta de herramientas legales para fortalecer la vigilancia sobre las clínicas estéticas. La candidata afirmó que “cinco veces ha hundido el Congreso una ley que le exige criterios para operar a clínicas de cirugía estética” e insistió en la necesidad de establecer reglas más estrictas y avanzar en las investigaciones judiciales contra los responsables de estos procedimientos clandestinos.



Sergio Fajardo también se refirió al papel de las redes sociales en la promoción de este tipo de procedimientos. “Vino atraída por esa publicidad en las redes sociales que la llevaron a su muerte de la manera más aberrante”, afirmó el candidato al insistir en la necesidad de usar estas herramientas de manera responsable. Además, planteó fortalecer la inteligencia y la cooperación entre entidades para que las secretarías de salud actúen con mayor rigor frente a estos establecimientos.



Por su parte, Roy Barreras propuso reforzar la vigilancia de las autoridades sobre los centros estéticos clandestinos y pidió sanciones ejemplares contra los responsables. El candidato aseguró que quienes estén involucrados en este tipo de casos deberían recibir “la peor sentencia posible” y llamó a la ciudadanía a denunciar establecimientos no autorizados, especialmente "peluquerías" y locales que ofrecen procedimientos estéticos sin cumplir los requisitos legales. “Denúncielo porque son capaces de seguir matando personas”, afirmó durante el debate.

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