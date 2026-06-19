¿Puede o no llevar a mascota al puesto de votación en las elecciones presidenciales de este domingo?

Colombia se encuentra a las puertas de una jornada electoral crucial. Este domingo, 21 de junio, millones de ciudadanos en todo el territorio nacional se movilizarán para ejercer su derecho al voto en la definitiva segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En un país donde los animales de compañía han pasado a ser miembros fundamentales del núcleo familiar, surge una duda logística esencial para miles de votantes: ¿está permitido ingresar con perros o gatos a los puestos de votación?.



Ante la expectativa de una afluencia masiva, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha aclarado la situación para evitar confusiones en las urnas. Según fuentes de esta entidad, actualmente sí se puede ingresar con su mascota al puesto de votación , ya que la legislación electoral colombiana no contempla una norma específica que prohíba la entrada de animales de compañía junto a sus dueños. Esto significa que, desde el punto de vista legal, acudir con un animal no constituye una infracción a las reglas del proceso democrático.



La recomendación general es no llevar mascotas, pero si está permitido

Sin embargo, aunque la ley lo permite, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha emitido una recomendación clara: lo ideal es no llevar mascotas para evitar congestionar el tránsito de personas en los recintos. Esta sugerencia cobra especial relevancia en esta segunda vuelta, donde se espera que los puestos de votación concentren un flujo humano constante y elevado durante las ocho horas de la jornada.



Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha entregado un parte de tranquilidad respecto a la organización de estos comicios, enfatizando que el objetivo primordial es que la jornada se desarrolle con total normalidad y respeto. La presencia de jurados, testigos electorales y funcionarios logísticos, sumada a las filas y desplazamientos internos en instituciones educativas, genera un ambiente de mucho movimiento que podría resultar abrumador tanto para los ciudadanos como para los animales .

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Desde la Alcaldía de Bogotá, se ha recordado a la ciudadanía que este domingo es un momento clave para la democracia que exige la máxima organización y concentración de todos los participantes. En este sentido, si un ciudadano decide o no tiene alternativa más que asistir con su animal, debe hacerlo bajo una estricta responsabilidad civil. Las autoridades recomiendan que las mascotas estén siempre con su respectiva correa, cuenten con una placa de identificación actualizada y, en los casos de razas que así lo requieran por ley, porten el bozal correspondiente para prevenir cualquier incidente en las aglomeraciones.

Un factor determinante para considerar es el bienestar animal. El contexto de una jornada electoral, marcada por ruidos, multitudes y la interacción forzada con otros animales, puede resultar altamente estresante para perros y gatos, provocando reacciones inesperadas. Además, los tiempos de espera en las filas pueden ser prolongados, lo que sometería a los animales a periodos de incomodidad innecesarios.



En conclusión, aunque no existe una prohibición formal, la recomendación general de las autoridades electorales es priorizar la agilidad del proceso y la tranquilidad de las mascotas. Si existe la posibilidad de dejar al animal en casa, es la opción más prudente para garantizar que el ciudadano pueda concentrarse plenamente en su elección. El llamado final de los entes encargados es a participar de manera organizada, recordando que el comportamiento individual es el que garantiza el éxito de esta gran cita con la democracia colombiana.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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