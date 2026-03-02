Registraduría suspenderá dos servicios clave en oficinas esta semana: ¿cuáles son y hasta cuándo?

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer una noticia que podría afectar los trámites de muchos colombianos. Esta semana, y tal como lo ha dado a conocer mediante un reciente comunicado, esta importante entidad suspenderá dos de sus principales servicios debido a los procesos que se encuentra llevando a cabo para garantizar una óptima jornada electoral del próximo domingo 8 de marzo.

Se trata de los trámites correspondientes a los servicios de registro civil e identificación en cada una de las oficinas y sedes del país. Estos dos servicios serán suspendidos de manera temporal durante una semana aproximadamente.



¿Desde cuándo se suspenderán tales servicios?

La Registraduría Nacional del Estado Civil dijo que estos servicios se suspenderán entre el próximo miércoles 8 de marzo y hasta el 11 del mismo mes. Mientras este tiempo transcurre, los interesados deberán esperar para llevar a cabo sus respectivos trámites.

"Con el fin de garantizar la adecuada organización y desarrollo de las elecciones de Congreso de la República y la consulta de las agrupaciones políticas del próximo 8 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado Civil suspende los servicios de registro civil e identificación en todas las sedes del país a partir de este miércoles, 4 de marzo, hasta el 11 de marzo", dijo la Registraduría.



¿Hasta cuándo se pueden reclamar cédulas en la Registraduría?

La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que, en vísperas electorales de este fin de semana, el servicio de entrega de documentos de identidad estará habilitado hasta el próximo viernes 6 de marzo al mediodía. Asimismo, la entidad dejó claro que, a poco de las elecciones, más de 350.000 cédulas de ciudadanía se encuentran pendientes por reclamarse en Colombia.



"Es de señalar que la entrega de documentos de identidad estará habilitada hasta el viernes 6 de marzo al mediodía. Actualmente, un total de 350.636 cédulas de ciudadanía se encuentran pendientes por ser reclamadas en todo el país".



Como punto central, la entidad hace un fuerte llamado a los colombianos para que acudan a las sedes y retiren sus documentos pendientes, subrayando que la cédula de ciudadanía "es el único documento válido para ejercer el derecho al voto el próximo 8 de marzo".



¿Cuándo se reanudarán los servicios?

En cuanto a la operatividad de sus oficinas, se ha establecido un cronograma específico para la atención de trámites administrativos y de identidad. Según la información oficial, "todos los servicios de registro civil e identificación se reanudarán con total normalidad el jueves 12 de marzo". Esta reapertura marca el retorno a la dinámica institucional regular tras el proceso de votación.

Finalmente, la institución recordó que, a partir de la fecha de reanudación, los ciudadanos podrán realizar sus gestiones en el "horario habitual de atención al público, es decir, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.". Con esto, se busca asegurar que la población esté debidamente documentada para la cita en las urnas y tenga claridad sobre cuándo podrá retomar sus trámites habituales de registro civil.



Otras medidas previas a las elecciones

El Gobierno Nacional también ha ratificado otras medidas de orden público que regirán durante el periodo electoral. El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue el encargado de confirmar la implementación de la ley seca, una restricción que prohíbe tanto el consumo como la venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional.

Esta normativa tiene un cronograma definido que inicia antes de la apertura de las urnas. Según lo anunciado, la restricción entrará en vigor en todo el país a partir del sábado 7 de marzo a las 6:00 p.m. Con esto, las autoridades buscan garantizar la tranquilidad y el orden en las horas previas al inicio de la jornada de votación.

En cuanto a la duración de la medida, el ministro Benedetti precisó que la prohibición no finalizará inmediatamente tras el cierre de las mesas. La restricción se extenderá hasta el lunes 9 de marzo a las 6:00 a.m., cubriendo así la noche posterior a los comicios y asegurando una transición ordenada hacia la normalidad en el consumo y comercio de alcohol en el país.

