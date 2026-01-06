Último plazo para cambiar puesto de votación en elecciones al Congreso Colombia 2026: ¿cómo hacerlo?

¿Desea cambiar su puesto de votación para las próximas elecciones legislativas de este 2026? Le quedan muy pocos días para poder llevar a cabo este procedimiento, pues la Registraduría Nacional del Estado Civil ha dejado claro que, según el calendario electoral para el año presente, los plazos de inscripción para votar en comicios legislativos vencen este jueves 8 de enero. Si usted no se encuentra en el censo electoral, cambió de residencia, regresó al país recientemente o se trasladó de ciudad y/o departamento, debe prepararse para llevar a cabo dicho trámite antes del respectivo vencimiento.

"Es de recordar que únicamente deben realizar el trámite de inscripción aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente y los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no están en el censo electoral", explicó la Registraduría Nacional del Estado Civil en un reciente comunicado.



Elecciones 2026 en Colombia: ¿qué pasa si inscribe sus cédulas después del 8 de enero?

Tenga en cuenta que, aún pasada la fecha límite previamente mencionada, los colombianos que residan en el país o el exterior, igualmente, podrán seguir inscribiendo sus cédulas hasta el 31 de marzo de 2026; no obstante, aquellos que lo hagan luego de este 8 de enero solo podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales, y no en las legislativas que se llevan a cabo antes. El encuentro democrático para el legislativo (Congreso) está agendado para el próximo domingo 8 de marzo del año presente; y el que respecta a las elecciones presidenciales se hará el 31 de mayo (primera vuelta).

Lo anterior se debe a que, acorde con la normativa colombiana, el cierre del proceso de inscripción de ciudadanos para votar, cambiar de domicilio o residencia se hace dos meses antes del respectivo proceso electoral.



¿Cómo cambiarse de puesto de votación para las elecciones de 2026 en Colombia? Paso a paso de la Registraduría

Si usted es residente nacional y actualmente vive en Colombia, puede hacer el proceso para cambiarse de puesto de votación de la siguiente manera:



Acérquese a cualquier sede de la Registraduría Nacional en todo el territorio. Para conocer cuál es su punto más cercano, simplemente acceda al siguiente enlace y escriba sus respectivos datos de ubicación para encontrarlo a través del Directorio de Servidores Públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

También puede dirigirse a los puntos de inscripción para ciudadanos que se ubican en diferentes lugares de las principales ciudades de Colombia. Estos pueden encontrarse en su centro comercial más cercano o en plazas, parques públicos y otros espacios de alta afluencia de personas. Para consultar su punto de inscripción de mayor cercanía, acceda al siguiente enlace con el que cuenta la entidad.

Otra buena opción para los interesados en hacer este ajuste consiste en acudir a las campañas móviles de inscripción de ciudadanos, las cuales, como su nombre lo indica, día a día se movilizan entre zonas clave de las diferentes ciudades de Colombia como universidades, plazas públicas o zonas comerciales para hacer este trámite. Aquí puede consultar los lugares por los que se desplazan las campañas.

¿Qué hacer si es ciudadano colombiano pero vive en el exterior?

Finalmente, si usted es colombiano que vive en el exterior y desea hacer el respectivo cambio para las próximas elecciones legislativas y presidenciales del año actual, puede hacerlo mediante las siguientes dos alternativas:



Virtual: mediante la plataforma habilitada por la Registraduría Nacional del Estado Civil: https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co/. Tenga en cuenta que esta solo puede abrirse si se accede desde el exterior.

Presencial: también puede hacer el respectivo ajuste acercándose de manera presencial, y con sus respectivos documentos personales, a los consulados de Colombia en el exterior más cercanos, en donde será atendido bajo los horarios previamente establecidos y las condiciones exigidas.

