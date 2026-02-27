Por elecciones, Colombia tendrá ley seca desde el primer sábado de marzo: ¿cómo funcionará?

El Gobierno Nacional ha iniciado la hoja de ruta para garantizar la normalidad en la jornada democrática que se avecina para lasc consultas interpartidistas y al Congreso de la República. Actualmente, se avanza en la construcción del decreto de orden público que establecerá las reglas de seguridad para el próximo 8 de marzo, fecha en la que el país acudirá a las urnas para elegir a los miembros del Legislativo y definir los candidatos de las consultas interpartidistas.



Ley seca confirmada en todo el territorio

Una de las medidas más relevantes fue anunciada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien confirmó la implementación de la ley seca. Esta restricción al consumo y venta de bebidas alcohólicas entrará en vigor en todo el país a partir del sábado 7 de marzo a las 6:00 p.m. y se extenderá hasta el lunes 9 de marzo a las 6:00 a.m.

Respecto a la seguridad en los límites nacionales, el ministro Benedetti aseguró que habrá cierre de fronteras el 7 de marzo, aunque el horario exacto aún está bajo análisis. Las opciones que contempla el Ejecutivo son:

12:00 m. (Mediodía)

6:00 p.m.

La indecisión responde a una búsqueda de equilibrio económico. El sector comercial de las zonas fronterizas, explicó el minisro, ha manifestado su preocupación, argumentando que un cierre prolongado impacta severamente sus ingresos. Por ello, el Gobierno evalúa una medida que proteja el proceso electoral sin generar un perjuicio excesivo a la economía local. "Habrá unas medidas en el decreto de orden público que se está construyendo. Entre esos temas, para que nos vayamos enterando, está la Ley Seca desde el sábado 7 de marzo a las 6:00 p. m. hasta el lunes 9 de marzo a las 6:00 a. m. El cierre de fronteras será el 7 de marzo; yo he propuesto que sea a las 12:00 p. m., pero hay que estudiar si se hace desde las 7:00 p. m. como siempre, pues personas de la frontera me dicen que se afecta mucho el comercio. El cierre irá hasta el lunes 9 de marzo a las 6:00 a. m."



Tenga en cuenta la siguiente tabla para programarse el el próximo fin de semana del 7 de marzo y evite amonestaciones:



Medida Inicio Finalización Ley Seca 7 de marzo (6:00 p.m.) 9 de marzo (6:00 a.m.) Cierre de Fronteras 7 de marzo (Hora por definir) Por definir

En cuanto a las reuniones políticas, Benedetti dijo que desde este lunes 2 de marzo y durante una semana, estas solo podrán hacerse en recintos cerrados. "A partir del lunes 2 de marzo y hasta el lunes 9 de marzo de 2026, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados. El Ministerio del Interior designó enlaces en los 32 departamentos y en la ciudad capital, quienes estarán presencialmente desde el jueves 5 de marzo para acompañar y articular el proceso electoral con las entidades territoriales", explicó.



Finalmente, el funcionario dejó claro que para este 4 de marzo se convocará un Puesto de Mando Unificado (PMU) de las elecciones que se hagan en el exterior. "Hemos citado para el próximo 4 de marzo en Bogotá la última comisión de seguimiento electoral, para que sepan que se convocará para ese día, al mismo tiempo, el PMU de las elecciones en el exterior. Desde el domingo al mediodía estaremos con el señor procurador y el señor registrador, o sus delegados, para montar el PMU. Nosotros lo instalaremos desde el jueves o el viernes; ojalá nos acompañen para la intervención del Puesto de Mando Unificado la semana que viene. Estaremos en Bogotá prestos a advertir todos los temas de seguridad, sobre los cuales nos estamos reuniendo constantemente con la cúpula militar", dijo.

