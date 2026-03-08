Las elecciones de Congreso, para elegir la composición del Senado de la República y la Cámara de Representantes para el período 2026-2030, se llevan a cabo este domingo 8 de marzo. La Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de la organización de las elecciones, está manejando el desarrollo de la jornada electoral.

De acuerdo con la entidad, los ciudadanos habilitados para votar en esta elección son 40.036.238 dentro del territorio nacional y 1.250.846 en el exterior. Las elecciones son de Congreso, pero si así lo decide cada elector, se puede participar en alguna de las tres consultas presidenciales que decidirán a su candidato presidencial para el la primera vuelta del 31 de mayo: Consulta de las Soluciones, Gran Consulta por Colombia y Frente por la Vida.



Los ciudadanos colombianos en el exterior comenzaron a votar el pasado lunes 2 de marzo. En estas elecciones se deciden las curules de Senado Nacional, la circunscripción especial de Senado Indígena, las circunscripciones de territoriales de Cámara de Representantes, y las especiales de Cámara de Indígena, Afrodescendientes y CITREP.



La elección del Congreso de este domingo es una jornada clave para la democracia. La representación y constitución de esta corporación política definirá el futuro del país durante los siguientes cuatro años. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad pública encargada de la organización de las elecciones, para el Senado existen 1.071 candidatos, que participan en 16 listas para la circunscripción nacional y en otras 10 listas por la circunscripción indígena. Por su parte, para la Cámara de Representantes participan un total de 2.010 candidatos en 491 listas.

¿Hasta qué hora se puede votar en las elecciones de Congreso de este domingo 8 de marzo?

De acuerdo con los horarios oficiales de la Registraduría Nacional, todos los puestos de votación en el territorio nacional se abrieron a las 8:00 a. m. (Le puede interesar: ¿Cómo consultar el puesto de votación para las Elecciones de Congreso del 8 de marzo? Paso a paso).

Así como hay un horario de apertura de puestos de votación fijos en todo el país, también hay una hora fija para el cierre de los puestos. El cierre de los puestos de votación y eventualmente de cada urna está programado para las 4:00 p. m. Recuerde que para votar solo "solo se acepta la cédula de ciudadanía en cualquiera de sus 3 versiones: amarilla con hologramas, cédula física digital o la cédula digital en tu dispositivo móvil", según lo establecido por la entidad pública que organiza la joranada.

