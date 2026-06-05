"Es un símbolo de unión": De la Espriella tras decisión de juez sobre usar camiseta de la Selección

Un juez en Bogotá le ordenó al candidato de derecha Abelardo de la Espriella abstenerse de usar la camiseta de la Selección Colombia con fines de campaña política, así como cualquier emblema vinculado al equipo nacional como elemento de identificación de su partido o de su imagen personal.



La decisión, de acuerdo con el Juzgado Ciento Veinte Penal Municipal con Función de Conocimiento, pretende salvaguardar derechos como la igualdad, la no discriminación y la participación política —elegir y ser elegido— invocados por el accionante de la tutela.

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Según el juez, "se tiene que la solicitud de medida cautelar dentro de esta acción de tutela es procedente siempre y cuando se configure una afectación a un derecho o garantía fundamental constitucional bajo los presupuestos de necesidad y urgencia para que cesen los efectos vulneradores de esos derechos fundamentales que se reclaman, para que no se cause un riesgo o peligro al derecho que se busca resguardar, proteger y restablecer mediante la solicitud de amparo constitucional y como lo ha previsto el art. 7º del Decreto 2591 de 1991, que regula la acción de tutela".



Camiseta de FCF debe usarse para ámbitos deportivos, según tribunal

Para el Juzgado, resulta evidente que la camiseta de la Selección Colombia de fútbol —al igual que sus distintivos— debe utilizarse únicamente en los escenarios para los cuales fue concebida, es decir, en contextos deportivos, como la participación del equipo en el Mundial 2026. Señaló además que su finalidad es representar una práctica deportiva, no fines políticos o publicitarios.

El tribunal advirtió que cualquier uso distinto desnaturaliza ese propósito original. En particular, indicó que el hecho de que el candidato Abelardo de la Espriella y miembros de su partido, Defensores de la Patria, la empleen en campaña le atribuye un significado ajeno, convirtiéndola en un símbolo parcializado a favor de una candidatura específica.



En el marco de la contienda electoral en curso en el país, el Juzgado sostuvo que lo adecuado es preservar la neutralidad de las campañas frente al uso de símbolos nacionales, como ocurre en este caso con la camiseta de la Selección Colombia.



Asimismo, el tribunal resaltó que "se ha convertido en un hecho notorio en todos los medios de publicidad, redes sociales, plazas públicas de compaña, entre otros escenarios, sobre el uso indebido de la camiseta de la selección Colombia en la campaña electoral del candidato presidencial Abelardo de la Espriella Otero, siendo un símbolo deportivo nacional, que por regla general debe ser usada para los escenarios y espacios deportivos y no para uso publicitario de la campaña presidencial del candidato accionado".



¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre prohibición de usar camiseta de la selección Colombia?

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció a través de sus redes sociales sobre la prohibición del juez.

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El candidato de derecha escribió que “la camiseta de Colombia no pertenece a ningún partido, dirigente ni campaña. Es un símbolo de unión, libertad y orgullo nacional. Nadie puede prohibirle a un colombiano vestir los colores de su Selección ni expresar, de manera libre y pacífica, el amor que siente por su país”.

Agregó de la Espriella que “por eso seguiremos portando la camiseta de Colombia con alegría, respeto y patriotismo. Porque la camiseta no se censura y Colombia es de todos”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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