Si llega a ganar, ¿en cuánto tiempo los pacientes recibirían sus medicamentos? Candidatos responden

En el debate Colombia Decide su Salud, los candidatos a la Presidencia Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo y Roy Barreras, hablaron sobre la crisis de la salud en cuanto a la entrega de medicamentos en el país. A cada candidato se le preguntó en cuánto tiempo darían respuesta a todos los colombianos que llevan mucho tiempo esperando.

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Según la encuesta Invamer, el 57% de los consultados creen que el problema más urgente a resolver el próximo presidente de Colombia está en el tema de salud, por lo que los candidatos presentan sus probables soluciones ante la situación.



¿En cuánto tiempo entregaría medicamentos a pacientes que esperan en Colombia?

Paloma Valencia señaló que "en los primeros 100 días devolvemos al sistema a su antigua formación. Vamos a hacer una compra calculada en $3 billones de pesos en medicamentos para enviarlos a todos los colombianos a domicilio. (...) Pacientes crónicos, de enfermedades huérfanas y con discapacidad, medicamentos a domicilio".



Por su parte, Roy Barreras, indicó que “el sector salud tiene que ser recuperado porque hoy nadie sabe, ni quien necesita medicamentos ni quien necesita una cita para una cirugía, qué es lo que debe hacer; los medicamentos deben llegar a la casa en el 80% de los casos de los pacientes (…) pero para eso hay que pagar a los proveedores y hay que revitalizar la industria farmacéutica nacional y recuperar el Invima, que tiene miles de trámites represados”.

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Claudia López agregó que "devolverle a los colombianos sus medicamentos y tratamientos es lo más urgentes. En 100 días vamos a crear un fondo de rescate para pagarle a los médicos y enfermeras que llevan meses sin recibir sus salarios. También para comprar medicinas y entregarlas desde el día 1 con la verificación de los personeros en los municipios. Hay que vincular a las droguerías de los barrios. Cuando tengamos un sistema en línea, en vez de hacer filas eternas podrá reclamar los medicamentos en la droguería de su barrio".

Además, Sergio Fajardo aseguró que "lo primero que vamos a hacer, trabajando con las secretarías de Salud municipales y departamentales, es identificar los casos más críticos. Inmediatamente desplegamos la capacidad de todo el sistema de salud con unos recursos extraordinarios que conseguiremos a través del Fondo Monetario Internacional. En 100 días nosotros estabilizamos el sistema de salud.

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