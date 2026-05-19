¿Qué proponen los candidatos para agilizar los procesos de citas y atención en salud?

Si bien la legislación colombiana establece que una cita de medicina general debe asignarse en un plazo máximo de tres días, para muchos usuarios acceder a una consulta se ha convertido en un proceso que puede tardar desde varios días hasta meses. Esta situación fue uno de los temas centrales del debate Colombia Decide su Salud, de Noticias Caracol, en el que asistieron Claudia López, Sergio Fajardo, Roy Barreras y Paloma Valencia.

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El panorama en Colombia ha generado preocupación tras conocerse casos como el de Michael Meléndez Garizabalo, un joven de 24 años con insuficiencia renal crónica que falleció mientras esperaba la autorización de una cirugía por parte de la Nueva EPS en Soledad.

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En el debate, los candidatos discutieron sobre el compromiso en el agilizar el proceso y acceso a citas y tratamientos, en un contexto en el que el promedio nacional de espera para algunos servicios médicos estaría entre cuatro y seis meses.



El compromiso para agilizar el acceso a citas médicas

Claudia López aseguró que “prometer solucionar una crisis de años en 24 horas no es serio con la gente”.Además, planteó "un fondo de estabilización durante los primeros 100 días de gobierno" para enfrentar la situación del sistema de salud. La candidata señaló que, aunque reconoce la gravedad de la crisis en urgencias y atención médica, una de las prioridades debe ser garantizar recursos para clínicas, pagos a los médicos y farmacias con el fin de agilizar la prestación de los servicios y reducir las demoras en citas y tratamientos.

Durante el debate, López también defendió un modelo mixto de aseguramiento sin ánimo de lucro, enfocado en fortalecer la atención y mejorar el flujo de recursos dentro del sistema.

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Según Roy Barreras, una de las prioridades para enfrentar la crisis del sistema de salud será saldar la deuda que el Estado mantiene con dispensarios, clínicas y hospitales. El candidato aseguró que actualmente se adeudan más de “25,7 billones de pesos” a las instituciones prestadoras de salud. Barreras también señaló que las condiciones laborales del personal médico influyen directamente en la calidad del servicio. “Si el médico, enfermera, bacteriólogo, no tiene las condiciones dignas, no tiene condiciones para el trabajo, su resultado tampoco es el mejor”.

Por su parte, Sergio Fajardo aseguró que desde el “7 de agosto sabremos quiénes son las personas que tienen las condiciones más críticas del país” y planteó la necesidad de trabajar de manera conjunta para priorizar la atención de los pacientes más vulnerables. El candidato señaló que una de las tareas urgentes será abrir hospitales y fortalecer la capacidad de atención para responder a las demoras que hoy afectan a miles de usuarios del sistema de salud.

Mientras que Paloma afirmó que el objetivo será “desatrasar lo que se debe” y avanzar hacia un sistema que garantice respuestas oportunas, no solo en la entrega de medicamentos, sino también en el acceso a citas y tratamientos. Además, advirtió que Colombia sigue teniendo pocos médicos y propuso fortalecer herramientas como la telemedicina y los llamados “hospitales padrinos” para ampliar la cobertura y agilizar la atención en distintas regiones del país.

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