Si se convierte en el próximo Presidente, ¿qué hará con la Nueva EPS? Esto dicen los candidatos

Los candidatos a la Presidencia Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras, durante el debate Colombia Decide su Salud, de Noticias Caracol, hablaron sobre el destino de la Nueva EPS. Y es que, una de las complicaciones es el de las intervenciones de las EPS. Hay aproximadamente 11 millones de personas afiliadas a la Nueva EPS.



¿Qué hará con la Nueva EPS? Candidatos responden

Sergio Fajardo: "La voy a salvar. Porque no solamente es la Nueva EPS, sino siete más que están manejadas por el gobierno actual. Lo primero que se debe hacer es poner personas idóneas. Han tenido como cinco superintendentes de Salud. Vamos a mirar dónde están los estados financieros, a sacar la corrupción y empezar a estabilizarla. No podemos cometer el error de seguir cerrando, interviniendo EPS. Nos han propuesto que la Nueva EPS reciba pacientes de otras EPS. También vamos a salvar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), que se ha vuelto un desastre y obliga a maestros y maestras a protestar por la situación en la que están".

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Claudia López: "No nos podemos dar el lujo de dejar quebrar a quienes nos han prestado servicio a los colombianos. Lo que les propongo es que, por regiones de Colombia, organicemos quién va a prestar los servicios, la red hospitalaria pública y privada, organicemos a las droguerías todos los municipios y regiones. Para que le puedan entregar a la gente todos sus medicamentos a tiempo".

Roy Barreras: "Yo quiero recordar que el problema de salud no empezó en este gobierno. Se empeoró, sin duda. (...) Hay que ir al sistema financiero y saber cómo se paga. Hay que hacer una auditoría de las empresas públicas y también de las otras, para tener una cuenta única y cuando nos pongamos de acuerdo en la cuenta única, titularizar la deudas y poder, con bonos de respaldo del Estado, pagar esa deuda. Hay que inyectar los recursos al sistema y para eso hay que saber de dónde sacar ese dinero".



Paloma Valencia: "Todas las EPS que cogió Petro las desbarató. Tienen los peores indicadores, las tutelas, las quejas. ¿Qué es lo que necesitamos? Un sistema mixto. Yo sí estoy convencida que la Nueva EPS hay que mantenerla. Si usted la deja morir, se van a morir todos los hospitales de Colombia. Porque si usted va a mirar cada departamento de Colombia, las deudas en un 80% o 85% son de la Nueva EPS. Si uno liquida la Nueva EPS, mata todo el sistema. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Devolver la mano de los privados. Aquí hay que ponerle una auditoria financiera del Gobierno para mirar que la plata no se vaya, pero hay que ponerle una administración privada que la empiece a corregir. Hay que ponerle un plan de emergencia donde podamos ver mes a mes cómo se empieza a recuperar".



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