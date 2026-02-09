En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Siga aquí el primer debate de precandidatos de La Gran Consulta por Colombia
EN VIVO

Siga aquí el primer debate de precandidatos de La Gran Consulta por Colombia

Noticias Caracol convocó a cinco de los nueve aspirantes para este primer debate: Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de feb, 2026
Debate de la Gran consulta por Colombia (parte I): esto proponen los candidatos.

Noticias Caracol convocó este lunes 9 de enero a cinco de los nueve precandidatatos de la Gran Consulta por Colombia, que reúne a los aspirantes de derecha que buscan llegar a la Casa de Nariño. Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo participarán en este primer debate y responderán a partir de las 7 a.m. a las preguntas de los colombianos sobre sus planes de gobierno y el énfasis que tendrían de llegar a ser elegidos como presidentes. Los demás integrantes de esta consulta (David Luna, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa) estarán este martes 10 de enero en el mismo espacio.

La Gran Consulta por Colombia es una de las tres consultas interpartidistas que se votarán el próximo 8 de marzo, fecha en la que también se eligirán en las urnas los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. También estarán el Frente por la Vida con cinco precandidatos de izquierda y la Consulta de las Soluciones con dos precandidatos del autodenominado centro. Los votantes deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta electoral. Si marcan más de un precandidato, el voto será anulado.

Siga aquí todos los detalles del debate.

