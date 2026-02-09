Noticias Caracol Juan Carlos Pinzón
Juan Carlos Pinzón
-
¿Cómo enfrentarían las emergencias climáticas los candidatos de la Gran Consulta por Colombia?
Los precandidatos Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia de la Gran Consulta por Colombia responden cómo enfrentarían las emergencias climáticas en el país.
-
¿Cómo recuperar la seguridad en Catatumbo, Arauca y Cauca? Responden candidatos de la Gran Consulta
En el debate de Noticias Caracol, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán hablaron de sus propuestas para estas regiones golpeadas por la violencia.
-
Estos fueron los primeros trabajos de los precandidatos de La Gran Consulta por Colombia
Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo contaron en debate con Noticias Caracol cuáles fueron sus primeros empleos.
-
¿Qué opinan los candidatos de la Gran Consulta por Colombia de la concertación del salario mínimo?
Este lunes se lleva a cabo el primer debate de los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia. Conozca lo que dijeron Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, sobre temas clave del país.
-
Siga aquí el primer debate de precandidatos de La Gran Consulta por Colombia
Noticias Caracol convocó a cinco de los nueve aspirantes para este primer debate: Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán.