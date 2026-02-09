En vivo
Juan Carlos Pinzón

Juan Carlos Pinzón

  Debate de precandidatos Gran Consulta por Colombia.
    Debate de precandidatos Gran Consulta por Colombia.
    Elecciones Colombia

    ¿Cómo enfrentarían las emergencias climáticas los candidatos de la Gran Consulta por Colombia?

    Los precandidatos Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia de la Gran Consulta por Colombia responden cómo enfrentarían las emergencias climáticas en el país.

  Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón y Juan Daniel Oviedo.
    Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón y Juan Daniel Oviedo.
    Elecciones Colombia

    ¿Cómo recuperar la seguridad en Catatumbo, Arauca y Cauca? Responden candidatos de la Gran Consulta

    En el debate de Noticias Caracol, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán hablaron de sus propuestas para estas regiones golpeadas por la violencia.

  Debate de precandidatos Gran Consulta por Colombia.
    Debate de precandidatos Gran Consulta por Colombia.
    Elecciones Colombia

    Estos fueron los primeros trabajos de los precandidatos de La Gran Consulta por Colombia

    Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo contaron en debate con Noticias Caracol cuáles fueron sus primeros empleos.

  ¿Qué opinan los candidatos de la Gran Consulta por Colombia de la concertación del salario mínimo?
    Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia.
    Elecciones Colombia

    ¿Qué opinan los candidatos de la Gran Consulta por Colombia de la concertación del salario mínimo?

    Este lunes se lleva a cabo el primer debate de los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia. Conozca lo que dijeron Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, sobre temas clave del país.

  Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán.
    Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán.
    EN VIVO
    Elecciones Colombia

    Siga aquí el primer debate de precandidatos de La Gran Consulta por Colombia

    Noticias Caracol convocó a cinco de los nueve aspirantes para este primer debate: Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán.