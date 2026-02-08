¿Qué es un frente frío y hasta cuándo azotará a Colombia?

Varias regiones de Colombia han sido azotadas por lluvias que han ocasionada diferentes situaciones de riesgo para la población, como inundaciones y deslizamientos; sin embargo, de acuerdo con el Ideam, las precipitaciones empiezan a disminuir desde este domingo.

La directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, explicó que el clima actual en Colombia ha sido afectado por el paso de dos frentes fríos provenientes del hemisferio norte. El primero de ellos fue particularmente fuerte el fin de semana anterior, provocando un pico de precipitaciones, mientras que el segundo ha dejado un "coletazo" o rezago de lluvias durante los días recientes.



¿Qué es un frente frío?

Según Echeverry, se trata de masas de aire frío que se desplazan durante el invierno del hemisferio norte. Aunque en esta ocasión no llegaron directamente a la zona Caribe colombiana, su incidencia alteró la nubosidad, las precipitaciones, los vientos y el oleaje.

A este domingo, se ha registrado un descenso paulatino en las precipitaciones; de hecho, recientemente hubo un 26 por ciento menos de lluvias a nivel nacional en comparación con el día anterior. Sin embargo, no se descartan lluvias adicionales, especialmente en las regiones Caribe, Pacífica y la Amazonía.

El Ideam mantiene alertas meteomarinas por la alteración de vientos y oleaje, especialmente en el archipiélago de San Andrés y en la costa Caribe. Aunque se emitió una alerta por una onda creciente que podría aumentar el caudal del río Sinú, la directora Echeverry informó que el nivel ya se ha estabilizado. Se espera que tanto las lluvias como los caudales disminuyan en los próximos días, aunque los impactos en el territorio por las lluvias pasadas persistirán.



En resumen, el país atraviesa una etapa de estabilización climática tras el paso de estos frentes fríos, aunque las autoridades instan a permanecer atentos debido a que gran parte del territorio nacional continúa nublado y con probabilidades de lluvia.



Este es el panorama de Colombia por las lluvias

Colombia atraviesa una crítica situación climática que ha dejado un saldo de más de 69.000 familias damnificadas y emergencias reportadas en 16 departamentos del país. De acuerdo con el último balance de la UNGRD, se han registrado 131 eventos críticos vinculados a las fuertes precipitaciones, las cuales han sido impulsadas por el paso de frentes fríos provenientes del hemisferio norte.

Córdoba, el departamento más afectado



El departamento de Córdoba es uno de los más golpeados, con más de 40.000 familias damnificadas. En zonas rurales de Montería, como el corregimiento de Martinica, cientos de personas completan más de ocho días bajo el agua debido al desbordamiento de ciénagas. La desesperación ha llevado a los habitantes a utilizar neveras viejas y canecas como balsas improvisadas para rescatar sus pertenencias.

La situación es igualmente grave en la zona del Bajo Sinú. En municipios como San Pelayo, Cereté y Lorica, la creciente del río Sinú ha sobrepasado la capacidad de los canales, inundando viviendas, colegios e iglesias. En Lorica, el río abrió un boquete en el sector de Nueva Colombia, anegando gran parte de la margen izquierda. Pese a que el nivel del río Sinú ha comenzado a estabilizarse, las autoridades mantienen la alerta máxima para las poblaciones ribereñas.



Calamidad pública en Antioquia y Santander

En Antioquia, el panorama es preocupante con 9.160 familias damnificadas y la declaratoria de calamidad pública. Las inundaciones han afectado gravemente las regiones del Urabá y el Bajo Cauca, destruyendo más de 14.000 hectáreas de cultivos. En Necoclí, los organismos de socorro realizaron un dramático rescate de una madre y sus dos hijos que quedaron atrapados por las aguas.

Por su parte, en Santander, 11 municipios se encuentran en alerta roja. El desbordamiento del río Lebrija provocó la muerte de un adulto mayor, identificado como Antonio Libreros, en el corregimiento de Vanegas. La zona permanece aislada por 25 derrumbes, lo que ha obligado al Gobierno a enviar ayuda humanitaria vía helicópteros.



Tragedia en Nariño

El sur del país también lamenta pérdidas humanas. En el municipio de Mallama, Nariño, un deslizamiento de tierra en la vereda La Oscurana dejó siete víctimas mortales y destruyó siete viviendas. El gobernador Luis Alfonso Escobar declaró la emergencia y ordenó la evacuación de sectores propensos a nuevos movimientos en masa, agravados por el uso inadecuado del suelo para ganadería en zonas de alta pendiente.

