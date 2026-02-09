¿Qué opinan los candidatos de la Gran Consulta por Colombia de la concertación del salario mínimo?

En el primer debate de elecciones 2026 de Noticias Caracol, cinco de los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia discutieron varios de los temas clave para el país y que serán la conversación de aquí al 8 de marzo, cuando se elige el nuevo Congreso de la República y se escoge al candidato de esta y las demás consultas presidenciales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Los precandidatos que participan en este primer debate son: Mauricio Cárdenas, del Movimiento Avanza Colombia; Juan Manuel Galán, del partido Nuevo Liberalismo; Juan Daniel Oviedo, del movimiento Con toda por Colombia; Juan Carlos Pinzón, avalado por los partidos Verde Oxígeno y ADA; y Paloma Valencia, del partido Centro Democrático. El segundo debate con los otros cuatro precandidatos de esta consulta Victoria Dávila, Anibal Gaviria, David Luna y Enrique Peñalosa, se llevará a cabo en la mañana del 10 de febrero.



La Gran Consulta por Colombia es una de las tres consultas interpartidistas que se votarán el domingo 8 de marzo, fecha en la que también se elegirán los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. Dentro del tarjetón de las consultas también estarán el Frente por la Vida con cinco precandidatos y la Consulta de las Soluciones con dos precandidatos. Los votantes deberán marcar una sola opción en cada tarjeta electoral. Si se marca más de un precandidato, el voto será anulado.



¿Cómo será su manejo con el incremento anual del salario mínimo?

Mauricio Cárdenas

"El aumento del salario mínimo ha generado satisfacción en unos grupos y preocupación en otros. A los colombiano, 2 millones 100 mil, que ganan el salario mínimo les damos tranquilidad, su salario se va a mantener, no lo vamos a echar para atrás. Pero los empleadores están preocupados porque no tienen la caja para pagar esos salarios. Nosotros tenemos la responsabilidad de mejor las condiciones económicas para que ustedes puedas mantener a los trabajadores. No vayan a despedir a la gente", dijo.



Paloma Valencia

"Nosotros queremos mantener el alto salario y nos comprometemos a bajar drásticamente los impuestos para que en vez de que el Estado reciba la plata sean los trabajadores los que la reciban. Nosotros estamos convencidos de la economía donde a los trabajadores y a los empresarios les va bien. Esta idea del odio de clases, de perseguir a quienes generan riqueza es un error. No es verdad que un país pueda desarrollarse solamente con el Estado, Nosotros queremos un sector productivo que salga adelante. Vamos a bajar los impuestos, a generar contratos de estabilidad jurídica, a reducir drásticamente el gasto burocrático del Estado para que los recursos vayan a los trabajadores y a la política social que dé verdadera justicia social", aseguró.



Juan Manuel Galán

"Negociar un salario mínimo único en Colombia ya no tiene mucho sentido. Porque hay una grandes peculiaridades y diferencias territoriales de productividad en donde una diferenciación en la negociación del salario mínimo puede ser relevante (...) Me he encontrado en la calle a mucha gente que ha botado a mucha gente porque no le puede pagar, literalmente. Porque los impuestos lo tienen asfixiado. Lo que hay que pensar primero es aliviar las cargas tributarias insostenibles que tienen los micro y medianos empresarios", dijo.



Juan Daniel Oviedo

"Nuestro Gobierno tiene el compromiso de que el salario mínimo de 2027 sea concertado, tal y como lo define la Constitución. Y no necesariamente una medida populista y autoritaria, como la que vimos por parte de la despedida del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Efectivamente 1 de cada 10 personas que trabajan en Colombia están muy contentas por el incremento del salario mínimo, pero 6 de cada 10 cada vez están más lejos de ganarse ese salario mínimo. Por eso nuestro compromiso en esa concertación salarial de finales de 2026 es tener un paquete de medidas para que más personas se ganen el salario mínimo, con una meta al final de nuestro de Gobierno de 3 de cada 10 personas ocupadas devengándolo. ¿Cómo? Reduciendo trámites, acompañando al sector privado y sobre todo, haciendo visible lo invisible que se encuentra en la informalidad", aseguró.



Juan Carlos Pinzón

"Es muy difícil que una familia viva con un salario mínimo. Comencemos por ahí. Este país necesita que la gente pueda tener ingresos más altos, pero digamos la verdad, 13 millones de colombianos ni siquiera alcanzan el salario mínimo. Viven del rebusque, viven del día a día. El reto es formalizar a esos colombianos, que tengan la posibilidad de tener un salario estable, que puedan proyectar su futuro. Por supuesto cuando se hacen las cosas de manera autoritaria, como imponer por decreto un salario, lo que eso significa es que se pone en riesgo la estabilidad de las empresas. No gana nadie. Yo quiero una Colombia solidaria, donde trabajemos para tener ingresos más altos y la manera de hacerlo es con más educación, infraestructura, tecnología.. Es elevando la mano de obra colombiana, para que podamos tener mucha más inversión y unos salarios más altos", dijo.



Publicidad