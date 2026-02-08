Videos| Así fue el espectacular show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny protagonizó este domingo uno de los espectáculos más comentados en la historia del Super Bowl. El artista puertorriqueño se adueñó del escenario del Levi’s Stadium para encabezar, por primera vez, un show de medio tiempo con un repertorio completamente en español, en el evento deportivo más visto de Estados Unidos.



La presentación del “Conejo Malo” no solo fue un despliegue musical y visual, sino también una declaración cultural en un contexto político marcado por la tensión migratoria y el debate sobre la identidad latina en el país. Durante cerca de minutos, el reguetonero convirtió el intermedio del Super Bowl LX en una gran fiesta caribeña, con referencias claras a Puerto Rico, su música y sus raíces.

Además, la elección de Bad Bunny como figura central del Halftime Show representó un giro histórico para la NFL, una liga tradicionalmente conservadora que apostó por un artista cuya obra está íntegramente en español. El resultado fue un espectáculo que rompió esquemas y amplificó la presencia de la cultura latina en el horario de mayor audiencia televisiva del año.

El show llegó en el mejor momento de la carrera del artista, aún impulsado por su reciente triunfo en los premios Grammy, donde volvió a defender el valor del español y la identidad latina en la industria musical global. Ese mismo mensaje se trasladó al escenario del Super Bowl, sin discursos explícitos, pero con una narrativa desde la música, la estética y la puesta en escena.



¿Qué canciones interpretó Bad Bunny en el medio tiempo?

Durante su presentación, Bad Bunny ofreció un recorrido por algunos de los temas más representativos de su carrera. El espectáculo abrió con una imponente puesta en escena cargada de símbolos de Puerto Rico y de la cultura latina, que sirvieron como hilo conductor de todo el show.



Uno de los elementos más llamativos fue la aparición de su ya icónica casita, escenario que ha marcado recientes proyectos del artista y que en esta ocasión contó con la participación de figuras como Karol G y el actor Pedro Pascal.



A lo largo de la actuación, el artista estuvo acompañado por figuras invitadas como Lady Gaga y Ricky Martin, quienes sumaron fuerza y diversidad a uno de los momentos más comentados de la noche.

En medio del espectáculo, el puertorriqueño hizo una breve pausa para dirigirse al público y dejar un mensaje personal: “Si estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí. Tú tampoco deberías dejar de creer en ti; vales más de lo que piensas”

una frase importante durante su presentación.

Setlist de Bad Bunny en el Super Bowl 2026:



Titi me preguntó

Yo Perreo Sola

Voy a Llevarte Pa Pr

EoO

Baile Inolvidable

Monaco

Nueva Yol

Lo Que Le Pasó a Hawai

El Apagón

Café con Ron

Debí Tirar Más Fotos

Además, Lady Gaga fue protagonista de uno de los instantes más celebrados del medio tiempo al interpretar una versión especial de “Die With A Smile”, adaptada con ritmos de salsa.

El cierre del espectáculo fue emotivo y cargado de simbolismo. Con el escenario iluminado y una ola de banderas latinas ondeando entre el público, Bad Bunny se rodeó de un coro que entonó fragmentos de Debí Tirar Más Fotos, el álbum reciente que lo catapultó aún más en la escena global. Entre cantos y vítores, el artista agradeció.

Green Day fue el encargado de darle apertura al partido de fútbol americano

Antes del espectáculo de medio tiempo, Green Day fue el encargado de abrir la jornada musical del Super Bowl 2026. La banda liderada por Billie Joe Armstrong ofreció un show corto, directo y cargado de energía, fiel a su esencia punk rock.

Sin introducciones ni pausas extensas, el grupo arrancó con “Holiday”, enlazó con “Boulevard of Broken Dreams” y cerró con “American Idiot”, provocando una ovación generalizada en el Levi’s Stadium. Aunque, no hubo mensajes políticos explícitos como muchas personas esperaban.

El componente solemne de la noche estuvo a cargo de Charlie Puth, quien interpretó el himno nacional de Estados Unidos, “The Star-Spangled Banner”. La pieza, cuya letra fue escrita por Francis Scott Key en 1814.

