Estos fueron los primeros trabajos de los precandidatos de La Gran Consulta por Colombia

A un mes de las consultas presidenciales que se llevarán a cabo el 8 de marzo, cinco de los nueve precandidatos de la Gran Consulta por Colombia: Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo, fueron convocados este lunes 9 de febrero por Noticias Caracol para presentar sus principales propuestas y su visión de país.

Mientras hablaban de cómo generar empleo para los jóvenes, los precandidatos respondieron cuáles fueron sus primeros trabajos. La ronda de respuestas la inició Oviedo, quien aseguró: "Mi primer trabajo formal en Colombia fue pegando stickers en educación continuada en la Universidad del Trabajo, y en Europa fue recogiendo manzanas en el verano para financiar mis estudios de doctorado".



Luego siguió Pinzón, quien dijo: "Lavé tapetes, hice pan, vendí camisas, vendí lotería, y era el monitor de varias materias en Economía: Macroeconomía, microeconomía, política fiscal". Galán, por su parte, afirmó que "fue vendedor de un almacén que se llamaba El Centauro, de artículos de cuero, en unas navidades, y un emprendimiento que hice con un amigo, para lavar carros. Y en Londres, en un restaurante en la cocina, lavando todo lo de la cocina".



En la ronda continuó Paloma Valencia, quien afirmó que su primer trabajo fue en Planeación Nacional, "haciendo un manual para que un funcionario público supiera cómo funcionaba el Estado. (...) Y el otro fue profesora de Constitución y Democracia, en un grupo de buenos estudiantes que la Facultad de Derecho decidió que quería formar para que fuéramos los futuros profesores".

Por último, Cárdenas relató que su primer trabajo "no remunerado" fue "trabajar en las vacaciones" en el almacén de su abuelo "en la calle Colombia, en el centro de Medellín". Luego, el primer empleo remunerado, fue "ser asistente de investigación en la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, en un proyecto sobre el desarrollo agrario colombiano.

Cabe recordar que los demás integrantes de esta consulta (David Luna, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa) estarán este martes 10 de enero en el mismo espacio. Por otro lado, Noticias Caracol también reunirá a los integrantes de las otras dos consultas: Frente por la Vida, con cinco precandidatos de izquierda, y la Consulta de las Soluciones, con dos precandidatos de centro.

La Gran Consulta por Colombia es una de las tres consultas interpartidistas que se votarán el próximo 8 de marzo, día en el cual también se elegirán los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. Los colombianos en las consultas deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta electoral, pues si marcan más de un precandidato, el voto será anulado.

