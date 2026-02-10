¿Qué conversación cambió su vida? Esto respondieron precandidatos de la Gran Consulta por Colombia

Vicky Dávila, David Luna, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa, precandidatos de la Gran Consulta por Colombia, contaron este martes 10 de febrero qué conversación o qué persona cambió su vida para que hoy estén aspirando a ser presidentes de la República. Los cuatro integrantes de la consulta de derecha fueron convocados por Noticias Caracol para compartir sus propuestas en la jornada de debates que se adelanta antes de la votación del próximo 8 de marzo, cuando también se elegirán a los miembros del Congreso de la República y de la Cámara de Representantes.

Cabe resaltar que se trata de la segunda jornada de debates, pues el día anterior, en el mismo espacio, los otros cinco integrantes de la Gran Consulta por Colombia (Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo) compartieron su visión de país. En próximos días, Noticias Caracol también convocará a los integrantes de las otras consultas: Frente por la Vida, de precandidatos de izquierda; y Consulta de las Soluciones, de la política de centro.



¿Qué conversación o persona cambió su vida? Esto respondieron

Enrique Peñalosa: "Me daban en la jeta en mi colegio porque mi papá era el gerente del Instituto de la reforma agraria y estaban comprando forzosamente fincas, grandes extensiones para darle a los campesinos, y algunas de las fincas eran de las familias de mis compañeros. Desde muy pequeño estaba obsesionado por hacer una Colombia más rica donde hubiera más igualdad. Más que las conversaciones, vi a mi padre dedicado realmente al país, nunca le interesaba el dinero".

Aníbal Gaviria: "La conversación con mi hermano Guillermo Gaviria Correa, minutos antes de que los secuestraran y después lo asesinara las Farc. Me dijo: 'Aníbal, te están ofreciendo un puesto muy importante en la presidencia de una empresa privada, no te vas por allá. El servicio público, servir a los colombianos, buscar una patria más justa, menos violenta, ese debe ser el propósito'. Y no solo eso, sino que lo dejó en una carta (...) Ese legado lo he tratado de respetar y cumplir, y voy a trabajar en todos los frentes, pero el principal es acabar con la violencia".



Vicky Dávila: "Pienso en mi mamá, y y quiero hablarle a ella, decirle que no se me olvida tantas veces, como a millones de hogares en Colombia, cuando mi papá te pegaba me llevabas a un rincón llena de hematomas, y me decías: 'Mireme, estudie para que no le pase esto'. Y yo te hice caso, me enseñaste que las mujeres somos capacez, nunca me enseñaste que tenía que buscar un marido rico para que me mantuviera, lo hemos logrado (...) Me enseñaste algo más importante aún, a personar a mi papá, y eso me ha hecho una mujer libre".



David Luna: "Estoy parado hoy acá porque, hace tal vez 30 años, una vecina del barrio donde nací, Josefina Castro, me timbró un día y me dijo: 'Camine, acompáñeme a recoger la basura de la quebrada que pasaba por el barrio'. Fui a buscarla hace poco, ya había fallecido, pero yo creo que Josefina me ayudó a entender cuál es la importancia de que el servicio público esté pensado es para servir y no para servirse (...) Hay que reivindicar el servicio público, y reivindicar la política".

