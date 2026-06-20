Venezuela recomienda no cruzar la frontera con Colombia tras cierre por elecciones

El Gobierno de Venezuela desaconsejó este sábado cruzar la frontera colombo-venezolana luego de que Migración Colombia anunciara el cierre fronterizo para asegurar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo.



"Recomendamos evitar traslados hacia la frontera para prevenir contratiempos. ¡Mantengamos la calma y sigamos las instrucciones de las autoridades!", dijo el gobernador del estado fronterizo Táchira (oeste), Freddy Bernal, en su cuenta de X.

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Bernal confirmó el "cierre total y absoluto" de este sábado y domingo de la frontera y llamó a tomar las medidas necesarias para que las personas "no queden atrapadas".

El Gobierno colombiano cerró este sábado las fronteras del país para asegurar que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo se lleve a cabo "sin interferencias externas y con plena transparencia".



Los pasos fronterizos terrestres y fluviales con los países vecinos debían cerrar a partir de las 6 de la tarde de este sábado y permanecer así hasta las 6 de la mañana del próximo lunes, pero en el caso de los cruces limítrofes con Venezuela la medida se adelantó doce horas.



El cierre de las fronteras busca prevenir posibles riesgos que afecten el normal desarrollo de la votación, tanto en materia de seguridad como en el posible traslado de votantes desde los países vecinos.

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Según Migración Colombia, los puentes y pasos fronterizos con Venezuela en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y La Guajira fueron cerrados hoy por oficiales de esa agencia gubernamental y por autoridades locales.

Los principales pasos limítrofes de Colombia los tiene en las fronteras con Venezuela y Ecuador, mientras que con Brasil, Panamá y Perú son en su mayor parte territorios selváticos, sin mayor control o presencia estatal.

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Este domingo los colombianos elegirán en segunda vuelta al próximo presidente entre Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que fue el más votado en la primera ronda y lidera las encuestas, y Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Gustavo Petro.

Además del cierre de fronteras, las autoridades colombianas adoptaron otras medidas para garantizar la tranquilidad en las elecciones, como la ley seca, que restringe la venta y consumo de alcohol desde las 6 de la tarde de este sábado hasta el mediodía del lunes 22.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co