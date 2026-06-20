¿Qué pasa si gana el voto en blanco en segunda vuelta presidencial? Registrador nacional explica

A pocas horas de que inicie la segunda vuelta presidencial, surge una duda recurrente entre los ciudadanos: ¿qué tanto poder tiene realmente el voto en blanco en esta etapa definitiva de las elecciones? Para despejar esta y otras incógnitas sobre el proceso, el registrador nacional, Hernán Penagos, brindó en Noticias Caracol datos fundamentales para que los colombianos acudan a las urnas con total conocimiento de las normas.



¿Qué pasa con el voto en blanco en la segunda vuelta?

A diferencia de lo que ocurre en otras contiendas electorales, en la segunda vuelta presidencial el voto en blanco no posee la capacidad de obligar a una repetición de las elecciones. Aunque es una opción legítima de expresión ciudadana, su peso es simbólico y no jurídico en esta instancia final.

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"En la segunda vuelta presidencial el voto en blanco no tiene efectos jurídicos. Es una forma de manifestación válida según las normas electorales, pero no tiene efectos. Es decir, si supera el resultado de los otros candidatos o de cualquiera de ellos, no implica nada desde lo jurídico y mucho menos repetir elecciones", puntualizó el registrador Penagos. En este escenario, el candidato que obtenga la mayor votación, sin importar el margen frente al voto en blanco, será proclamado como el próximo presidente de Colombia.



La marcación correcta: proteja su intención de voto

Para asegurar que el sufragio sea válido y no termine anulado por errores técnicos, la Registraduría enfatiza que la clave reside en la intención clara del votante. El ciudadano puede utilizar diversos símbolos, pero siempre respetando los límites de los recuadros.

"Para evitar que el voto se anule, lo que debe hacer el ciudadano es marcar dentro de la casilla de alguno de los candidatos o en la casilla del voto en blanco... Lo importante es que no se salgan de la correspondiente casilla porque las normas electorales dicen que lo que el jurado debe identificar es la intención del votante", explicó el funcionario.



Incluso es posible escribir mensajes o frases a favor de un candidato, siempre y cuando se mantengan dentro del espacio designado para dicho aspirante. Si la marca se sale de los bordes o cruza hacia otra casilla, el voto será invalidado inmediatamente.



¿Qué hacer si marca mal el tarjetón electoral?

Un error al marcar no significa que haya perdido su oportunidad de votar, siempre y cuando actúe antes de introducir el papel en la urna. Si se equivoca, debe informar de inmediato a los jurados de votación.



"Si se marca la tarjeta electoral de manera incorrecta por cualquier circunstancia y no se ha depositado en la urna, usted puede ir donde el jurado decirle que marcó mal... El jurado la destruye, deja constancia en el acta y le entrega una nueva tarjeta", indicó Penagos, advirtiendo que una vez depositado el voto, no hay posibilidad de corrección.



No puede usar el celular en el puesto de votación

Una de las prohibiciones más estrictas para esta jornada es el uso de cámaras o celulares para registrar el voto marcado. Esta medida busca combatir delitos electorales como la compra de votos o la coacción.

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"Está prohibido que un ciudadano o ciudadana le tome fotografía a su voto marcado y está prohibido porque esa es o puede ser una de las circunstancias derivadas de actos de corrupción... pueden inclusive procesarlo, puede terminar en multas muy grandes", advirtió el registrador.

Recuerde que la jornada iniciará a las 8:00 a.m. y cerrará puntualmente a las 4:00 p.m. Es vital recordar que solo podrán votar quienes ya hayan entregado su cédula al jurado antes de la hora de cierre; quienes estén en la fila después de las 4:00 p.m. no podrán ejercer su derecho. La recomendación oficial es acudir temprano para evitar contratiempos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL