Vicky Dávila anuncia respaldo a Paloma Valencia y dice que planea "volver a medios de comunicación"

Con el 85% de las mesas procesadas y tras conocerse el resultado del preconteo de La Gran Consulta por Colombia, la candidata Vicky Dávila se pronunció sobre el resultado de la votación y aseguró que acompañará la candidatura de Paloma Valencia, quien fue la ganadora de la consulta.

Lea además: (Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras ganaron consultas interpartidistas)

De acuerdo con el preconteo, Paloma Valencia obtuvo más de dos millones de votos y se ubicó en el primer lugar entre los nueve aspirantes que participaron en esa consulta. Detrás aparecen los nombres de Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, David Luna, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas.



Tras conocerse los resultados preliminares, Dávila quien es periodista de profesión, indicó que respaldará a Valencia en la carrera hacia la Presidencia y que no buscará otro cargo de elección popular. Durante su pronunciamiento, la exaspirante afirmó que retomará su actividad en los medios de comunicación. “Mire, yo soy una periodista. Ahora me toca mandarles a ustedes hojas de vida, a ver qué voy a hacer y a dónde voy a trabajar porque tengo que sostener a mi familia, pero estoy lista para ayudarla de la manera posible”, mencionó al ser consultada por su futuro en la política.



Dávila también señaló que su participación en la consulta interpartidista respondió a su intención de aportar al país desde la política. “Yo no soy una política; yo quería y he querido servirle a Colombia, y desde donde yo esté lo voy a seguir haciendo”, expresó.

En su declaración, agregó que planea volver al trabajo en medios. “Es lo que yo sueño. Claro que tengo que volver a los medios de comunicación. Yo hice esto con un amor profundo por Colombia”, afirmó dejando claro que continuará trabajando por el país desde otros espacios, aunque fuera de cargos de elección popular.

La exaspirante concluyó mencionando que los resultados de la consulta corresponden a la decisión de los votantes que salieron a las urnas este 8 de marzo. “Es una decisión de los colombianos que vamos a respetar”, señaló, y reiteró que continuará apoyando a Paloma Valencia, al considerar que ese respaldo hace parte de su compromiso tras la consulta y con "su palabra de mujer".

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co