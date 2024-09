"ELN se ha burlado del Gobierno y el país, su actitud es delirante”: Juan Camilo Restrepo

Luego del ataque perpetrado en Arauca por el ELN que

dejó 2 militares muertos y 26 heridos

, Juan Camilo Restrepo, exministro y negociador con esa guerrilla durante el gobierno de Juan Manuel Santos, expresó en Noticias Caracol en vivo su preocupación. “La actitud del ELN ha sido tan delirante en los últimos meses que realmente no le quedaba al Gobierno otra posibilidad que dar por suspendidos los diálogos de paz”, indicó. Aseguró que el grupo ilegal “no ha respetado los derechos humanos y se ha burlado del Gobierno y del país”, describiendo una dinámica en la que la organización criminal ha intentado imponer sus exigencias sin ofrecer ningún tipo de compromiso.

“Esto demuestra que el ELN no está con voluntad de paz. Una negociación no se puede mantener indefinidamente con una contraparte que no busca la paz”, enfatizó Restrepo. Su análisis señala que la situación se había vuelto insostenible y que el atentado en Arauca fue la estocada final de una serie de acciones que ponían en jaque el proceso de diálogo.

¿Qué puede pasar con diálogos entre Gobierno y disidencia del ELN?

Respecto a los diálogos regionales que el presidente Petro ha comenzado con disidencias, Restrepo manifestó que “tienen que seguir”. Explicó que el ELN no tiene autoridad para decidir dónde se pueden realizar conversaciones, ya que “el Gobierno tiene todo el derecho y el deber de hacerlos si eso acerca las posibilidades de paz”. En particular, mencionó la importancia de los diálogos en el sur de Nariño, que buscan promover un desminado humanitario en una región afectada por minas antipersonales.

En cuanto al futuro de la paz total, Restrepo enfatizó en la necesidad de un enfoque militar ante la incapacidad de avanzar en los diálogos. “Si no hay proceso de paz, tiene que haber un fortalecimiento de las Fuerzas Militares”, afirmó. Agregó que, de acuerdo con sus estimaciones, un tercio del territorio nacional enfrenta cuestionamientos sobre el control territorial. “Esto no solo es preocupante por el caso del ELN, sino por otras dinámicas de violencia en el país”.

El exnegociador subrayó que es esencial formalizar la suspensión de los diálogos con el ELN a través de trámites adecuados, como comunicaciones a los garantes internacionales y la expedición de un decreto que termine oficialmente el proceso de negociación. “No basta con un trino presidencial. La formalización de la suspensión debe seguir un procedimiento claro”, dijo.

Llamado al gobierno de Gustavo Petro

Restrepo también hizo un llamado a las Fuerzas Militares a no ceder ante la violencia. “El ELN, en su actitud delirante, probablemente continuará con la cobarde estrategia del terrorismo. Pero las FF. MM. no pueden amilanarse ante estas actitudes completamente reñidas con el derecho internacional humanitario”, concluyó.

"Hay que clarificar cómo va a ser el procedimiento para formalizar la suspensión de los diálogos con el ELN, que no basta un trino presidencial", insistió Restrepo.