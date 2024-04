"Esa voz que no está de acuerdo con el Gobierno, Petro tiene que oírla": Paca Zuleta

Paca Zuleta, analista política, habló en Noticias Caracol sobre las reflexiones que dejan las marchas de este domingo, 21 de abril, en Colombia. La experta enfatizó en que el gran número de personas que se congregó en diferentes lugares del país muestra que hay preocupación "por el mal gobierno de Petro, la reforma a la salud, la seguridad", entre otros aspectos.

Zuleta afirmó que vio en las marchas "gente de todos los orígenes sociales, grupos etarios, gente mayor, gente joven, gente adulta, perros, niños. Había un grupo importante de ciudadanos que le está diciendo al Gobierno 'hay cosas que no nos gustan, hay cosas que creemos que nos hacen daño. Por favor, escúchennos'. Eso de que solamente marchó la clase dirigente o unas élites no puede ser cierto porque, si eso fuera cierto, Colombia no tendría los problemas de inequidad que tiene".



¿Cómo debería responder el presidente Petro ante esta manifestación?

Paca Zuleta señaló que "las marchas nunca están recogiendo todo lo que dice la población, pero sí una parte muy importante de ella. Y aquí hubo una respuesta masiva importantísima y esa voz de un estado anímico en donde no se está de acuerdo con la lógica del Gobierno, en donde hay preocupaciones puntuales y hay otras preocupaciones más genéricas. El presidente, en su responsabilidad como gobierno, tiene que oírlo, tiene que entender que aquí hay un llamado a una conversación distinta".

Algo que se ha destacado de la protesta de hoy es que esta convocatoria, motivada desde la oposición y sectores de la salud, no tiene un líder político visible.

Paca Zuleta dijo que "me gusta que no haya una cabeza visible porque eso muestra el poder que tiene la ciudadanía, eso muestra que la ciudadanía es capaz de organizarse y que de esas organizaciones nacen nuevos liderazgos. Está claro que es una manifestación o una marcha llamada por la oposición, pero por la oposición, que tiene muchos colores y muchas formas, no tenemos una oposición monolítica y eso muestra que la sociedad respondió al llamado de la oposición y respondió también de forma plural, independientemente de quién era el que estaba llamando o qué este sector de la oposición estaba llamando a la marcha"

Añadió: "Yo aspiraría que lo que ocurra ahora es que se gesten nuevos liderazgos a partir de esta de esta oportunidad. Es una oportunidad de una nueva conversación con distintos actores y entendiendo que la ciudadanía está exigiendo cambios, cambios de rumbo".