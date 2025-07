Excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo reaccionan tras investigación sobre pasaportes

La Procuraduría General de la Nación ordenó abrir una investigación disciplinaria contra los excancilleres Luis Gilberto Murillo Urrutia y Laura Camila Sarabia Torres, así como contra Alfredo Saade Vergel, jefe de despacho presidencial, “por las presuntas irregularidades en que incurrieron para garantizar la elaboración y distribución de los pasaportes de los colombianos”. Los ex ministros de Relaciones Exteriores reaccionaron frente a este anuncio y ambos se mostraron confiados en el proceso que va a adelantar el Ministerio Público.

Según la Procuraduría, “en el caso de Murillo y Sarabia no estructuraron de manera eficiente y oportuna el proceso durante el tiempo que cada uno ocupó la cartera ministerial, aunado al hecho de que en el caso de Murillo habría usado en forma indebida la figura de la declaratoria de urgencia manifiesta surtida en septiembre de 2024”.

Adicional, Laura Sarabia “habría conocido en abril de 2025 que el cronograma propuesto era inviable para la implementación del nuevo modelo, con ocasión del proceso adelantado con la Casa de la Moneda de Portugal, así como la falta de capacidad operativa de la Imprenta Nacional”.



¿Por qué investigarán a Alfredo Saade?

Señala el Ministerio Público que el jefe de despacho “presuntamente se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, al haber impartido órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes”.

Y es que, según una entrevista que Laura Sarabia ofreció a Cambio, “Saade se autoproclamó líder y vocero de un proceso que es competencia exclusiva de la Cancillería”.

Denunció que, estando ella fuera del país, el jefe de despacho reunió a su equipo de la Cancillería "para darles una orden improvisada y contraria" a la suya. "Mi equipo me dejó saber que el señor Saade les ordenó demorar la asignación de citas para 'hacer rendir' el 'stock' de pasaportes que queda. Cuando le pregunté por qué se había atrevido a dar tal instrucción me contestó que demorarle las citas a la gente no tenía problema y que así el 'stock' de pasaportes alcanzaba para más tiempo" una vez termine el contrato con Thomas Greg & Sons.

La exfuncionaria aseveró que, durante su gestión, “se llegó a la conclusión de que la Imprenta no estaba lista y se requería un tiempo para la transición. Esta propuesta inicial tuvo el aval del presidente. Yo lo único que hice fue comunicar y ejecutar una orden presidencial”. Pero con “la ruta trazada por Alfredo Saade, es seguro que cuando el contrato con Thomas Greg & Sons se acabe, los colombianos van a quedarse sin pasaportes”.



Lo que dijeron Murillo y Sarabia al saber de la investigación en su contra

El exembajador expresó en sus redes sociales que celebraba “que la Procuraduría adelante una investigación objetiva y rigurosa. La ciudadanía merece total transparencia y plena confianza en el manejo de lo público”.

Sostuvo que “el modelo de pasaportes que lideré fue legal, responsable y se desarrolló bajo estándares internacionales, con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría. La urgencia manifiesta fue validada por la Contraloría, como una acción legal y necesaria para garantizar la continuidad del servicio. Esta revisión permitirá despejar dudas, corregir imprecisiones y fortalecer la confianza institucional”.

Insistió en que “cuando desarrollamos el nuevo modelo de pasaportes, lo hicimos con total transparencia y bajo el acompañamiento de los órganos de control”.

Por su parte, Laura Sarabia dijo que “confío en la investigación que adelanta la Procuraduría. Desde el 5 de marzo pedí expresamente su acompañamiento, así como el de la Contraloría. Todo el proceso ha sido trazable y documentado”.

Fue enfática en manifestar que “cada decisión que se tomó respondió a instrucciones del Presidente, con un único propósito: garantizar la continuidad del servicio y actuar con responsabilidad ante las necesidades del país”.

Álvaro Leyva, primer canciller del Gobierno de Gustavo Petro, dejó el cargo por las presuntas irregularidades en la licitación para la producción de los pasaportes colombianos y por las cuales la Procuraduría abrió un proceso en su contra.

