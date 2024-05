Expertos analizan las repercusiones de las marchas del 1 de mayo en Colombia

Como es costumbre, en Colombia se vivieron las tradicionales marchas del 1 de mayo, las que conmemoran el Día Internacional de los Trabajadores. En esta ocasión, el presidente Gustavo Petro se sumó a las manifestaciones y dio un discurso en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

El analista político Pedro Medellín y el docente de la Universidad del Rosario Ricardo Abello conversan con el equipo periodístico de #SalaDePrensa sobre las declaraciones del presidente Petro, entre ellas, las de la ruptura de relaciones con Israel.

"Esa especie de dualidad es importantísima. A mí me parece que es una expresión democrática muy fuerte, pero el presidente no puede desbordarse. No puede maltratar a los ciudadanos, tiene que respetarlos, porque un ciudadano es más importante que un presidente", comentó Medellín.

