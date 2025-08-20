Alejandro Riaño adoptó a Barbas, perro usado como carnada para tiburones: "No fue el único"

Alejandro Riaño ha conmovido a los internautas al compartir en sus redes la adopción de 'Barbas', un nuevo perro que llega a hacer parte de su familia. Con unas emotivas fotografías, el comediante mostró la llegada del perrito a su vida, luego de haber sido rescatado en Buenaventura, donde era utilizado como carnada para tiburones.

A través de su perfil de Instagram, el famoso comediante Alejandro Riaño compartió la historia de 'Barbas' y mostró el momento en que llegó a integrarse en su casa. Los seguidores del creador de 'Juanpis González' celebraron y aplaudieron el gesto que el famoso tuvo con el animal que fue rescatado.



¿Qué se sabe sobre Barbas, el nuevo perro de Alejandro Riaño?

"Hoy nos llegó un nuevo integrante a la familia, llegó Barbas un perro que la fundación refugio Huellas de Amor rescató de ser utilizado como carnada para tiburones", escribió Riaño en la descripción de una galería de imágenes en las que se puede ver que su conexión con el animalito fue inmediata.

Pero eso no es todo, Riaño reveló en la publicación que "Barbas no fue al único que rescataron", por lo que invitó a sus seguidores a seguir sus pasos y darle una nueva oportunidad de vida a otro de estos perritos rescatados. "Si quieren darle una vida con mucho amor vayan a la fundación que hay muchos perros más en busca de un buen hogar. (ADOPTA, NO COMPRES)".

Los seguidores del famoso reaccionaron positivamente a la noticia, aunque también se indignaron al saber lo que había vivido Barbas en el pasado. "¿Comida para tiburones? ¿Qué les pasa?"; "Dios mío no sabía que eso pasaba"; "Gracias por elegir dar tantas segundas oportunidades. Demasiado feliz por Barbitas"; "Eso habla tan bien de ti y tus valores"; "¿Dónde está la sociedad protectora de animales que permiten que un animal vivo sea carnada para tiburones?", se lee en los diversos comentarios.

Por su parte, desde el refugio publicaron también un conmovedor video en el que mostraron la preparación de 'Barbas' para llegar a su nueva familia y en el que detallaron un poco más sobre su historia de vida. Efectivamente, señalaron que el perrito es "un huellerito que nació condenado a lo peor, usado como carnada de tiburón en Buenaventura".

Detallaron que "lo rescatamos cuando apenas empezaba a vivir y, aunque su cuerpito estaba marcado por el dolor, nunca dejó de tener ganas de luchar", señalando que Barbitas es un sobreviviente, pues en su cuerpo tiene varias cicatrices que cuentan un poco sobre el doloroso pasado que vivió.

"Alejandro Riaño abrió su corazón y le dio la oportunidad de conocer lo que significa tener un hogar, una familia y un futuro lleno de amor. Gracias infinitas, Alejandro, por adoptar y demostrar que la verdadera elegancia está en darle una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan", concluyó el refugio en sus redes sociales.

El rescate de 'Barbas' ocurrió el pasado 16 de junio, según se reportó en el perfil del refugio. Junto a él, otros seis cachorros fueron rescatados en Buenaventura del destino que les esperaba como carnada para tiburón. "Esta es la desidia humana que enfrentamos en Buenaventura. Estos bebés, que solo deberían conocer el amor y el juego, fueron salvados a tiempo", resaltaron en ese momento desde el lugar, buscando recursos para trasladarlos a Pereira y brindarles atención veterinaria.

