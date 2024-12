Gobierno Petro rechaza informe de la ONU sobre 20.000 cuerpos sin vida en el aeropuerto El Dorado

La Gobierno colombiano rechazó el informe del Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (ONU), en el que se informó que había 20.000 cuerpos sin identificar en el aeropuerto El Dorado.

En el comunicado, la Cancillería expresó que “en relación con la visita a Colombia del Comité de la ONU para la Desaparición Forzada, el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar que el Gobierno nacional rechaza categóricamente la afirmación del comité sobre la supuesta existencia de 20.000 cuerpos no identificados en un hangar del aeropuerto El Dorado de Bogotá, divulgada el 5 de diciembre de 2024. Esta declaración, carente de sustento, ha generado confusión y controversia en el país, afectando la confianza en el informe presentado”.

Además, la entidad agregó que “ha elevado una nota verbal de protesta al Comité, exigiendo explicaciones claras y precisas sobre el origen de esta información, que no solo carece de respaldo, sino que también compromete la rigurosidad y credibilidad de un órgano especializado de Naciones Unidas”.

En el comunicado se expresó que “El Gobierno colombiano reitera su reconocimiento a la gravedad de la desaparición forzada en el país y su compromiso inquebrantable de erradicar este delito. Además, destaca la importancia del trabajo conjunto con las agencias de Naciones Unidas acreditadas en Colombia, que ha fortalecido la implementación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, así como la ampliación de la agenda de derechos humanos”.

Por último, el Ministerio de Relaciones manifestó que “el Gobierno Nacional continuará promoviendo una política de derechos humanos basada en la transparencia y el escrutinio internacional, pero subraya que la verificación rigurosa de la información es indispensable para preservar la confianza y la efectividad de los mecanismos de Naciones Unidas”.

¿Qué halló la ONU en El Dorado?

El Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas informó en los últimos días sobre “miles de cadáveres sin identificar que yacen en cementerios o depósitos mal administrados, como un hangar del aeropuerto de Bogotá, donde actualmente se almacenan unos 20.000 cuerpos sin identificar”. Según la entidad, Medicina Legal tenía resguardados los cadáveres en un hangar del aeropuerto El Dorado.

Carmen Rosa Vila, experta del Comité, dijo que, "según información proporcionada a la delegación, también se encuentran alrededor de 20.000 cuerpos no identificados en un hangar del aeropuerto de Bogotá".

La experta señaló que se trató de información que les brindó Medicina Legal y que "no son cuerpos hallados, son cuerpos que se encuentran resguardados", porque no "hay otro lugar para poderlos mantener".

¿Qué dijo Medicina Legal sobre comité de la ONU?

Sin embargo, el Instituto se pronunció y negó tener conocimiento de estos cuerpos: “Frente a las notas de prensa relacionada con el informe presentado por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, relacionado con su visita al país, donde se menciona que el Comité fue informado que en un hangar del aeropuerto de Bogotá hay 20.000 cuerpos no identificados, porque Medicina Legal no tiene la capacidad de recibirlos, la entidad desconoce la existencia de dicho hangar y no ha recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para el estudio y análisis de dichos casos”.

Incluso, la Procuraduría General de la Nación fue hasta el sitio y no encontró nada de lo que afirmó el comité. Además, pidió a la Cancillería aclaraciones. "Esta situación lleva a la Procuraduría General de la Nación a solicitarle, señor canciller, que, desde su cartera ministerial, se realicen las gestiones pertinentes con los órganos internacionales respectivos en el sentido de obtener la aclaración del Comité contra la Desaparición Forzada frente a la afirmación plasmada en el informe preliminar el día de ayer y se informe cuál fue la fuente que motivó al Comité plasmar dicha información en su reporte final", manifestó el ente de control.

"No hay posibilidad"

El exdirector de Medicina Legal Carlos Valdés, en entrevista con el diario El Espectador, sostuvo que no hay posibilidad de que exista una fosa clandestina en el aeropuerto El Dorado, pero también dijo que, de ser cierto, sería un escándalo “porque si solo existe un cuerpo, la pregunta es por qué está ahí. Sería porque viola todas las normas forenses técnico-científicas dadas por el Instituto. Un solo cuerpo, un solo fragmento de hueso, para el Instituto sería un escándalo. Por eso es que creo que no existe esa posibilidad, por los controles que tiene hoy el Instituto”.

Sobre la pregunta del medio citado sobre si hay información de que alguna vez se hayan agrupado cuerpos en el aeropuerto, el exdirector enfatizó que “nunca, y no hay posibilidad de una fosa clandestina. El territorio del aeropuerto ha sufrido muchas modificaciones. Esto no es un aeropuerto en un potrero, es un territorio que ha tenido estudios topográficos y de ingeniería. No es posible eso”.

"No representa ninguna entidad de ONU"

Por su parte, Carlos Ruiz Massieu, máximo representante de la ONU en Colombia, anunció este viernes que el comité del organismo internacional que informó sobre los supuestos cuerpos sin vida, dijo que este es “un comité independiente que no representa al secretario general de la ONU, no representa ninguna entidad de Naciones Unidas, lo hace todo a su carácter de expertos que son nombrados por los estados miembros de la comisión de desaparición forzada. Todo lo que ellos incluyan pues se hace a ese título, no representan a ninguna de nuestras entidades”.

Ruiz agregó que "la información muy delicada que incluyeron fue desmentida por las autoridades nacionales y, por lo tanto, le corresponde al propio comité aclarar por qué incluyó esa información y hacer las rectificaciones del caso".

También sostuvo que el comité "no es que no sea un comité de la ONU, pero no nos representa a las agencias de la ONU, no representa a las entidades de la ONU, no representa al secretario general. No es una visión que hacemos como entidades, es en calidad de comité de expertos".

