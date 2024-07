¿Gobierno no podrá cumplir con recorte presupuestal y deberá acudir a reforma tributaria?

Este año, el recaudo tributario ha sido menor al planeado, generando un problema en las finanzas públicas que obligó a hacer un recorte de 20 billones de pesos en inversión y funcionamiento de todas las entidades estatales, pero, aún así, ese reajuste no es suficiente. ¿El Gobierno no podrá cumplir con el recorte presupuestal?

El director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo, explicó que “para ser consistentes con la regla fiscal, el recorte necesario es de 43 billones de pesos, es decir, faltan todavía 31 billones de pesos de recortes”.

Ese recorte presupuestal de 20 billones de pesos ni siquiera se va a cumplir, ya que una de esas partidas claves en realidad no generará ahorro para el Gobierno.

Pardo explicó que “8 billones de pesos corresponden a pagos del FPEC, un gasto que fue causado en el 2023, lo que están haciendo es pagando esa deuda que tiene el Gobierno, más que todo con Ecopetrol, no a través de efectivo, sino a través de títulos de deuda pública. Es decir, están pagando deuda con otra deuda y, por lo tanto, no constituye un recorte real de gasto, por lo tanto el recorte no es de 20 billones de pesos, sino de 12 billones de pesos”.

El Observatorio Fiscal considera que en el segundo semestre el recaudo fiscal seguirá empeorando, poniendo en duda el cumplimiento de la regla fiscal. Advierte que se requieren mayores ajustes en las cuentas del gobierno con nuevos recortes.

¿Cómo evitar que el recaudo fiscal siga empeorando?

“Para que haya un verdadero ajuste fiscal sería que el recorte sea mucho más significativo y que no hayan estos trucos contables que realmente no están sincerando las cuentas de las finanzas públicas, que es lo que realmente necesitamos hacer”, precisó Pardo.

Otra opción sería una nueva reforma tributaria que genere 30 billones de pesos de recaudo, aunque traería nuevas cargas para las empresas y los colombianos.

